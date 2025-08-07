Sergija za pomoć narodu Gaze u petak poslije džuma-namaza

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Gračanica, najavila je sergiju za pomoć narodu Gaze koja će biti organizovana u petak, 8. augusta 2025. godine, poslije džuma-namaza.

Pod sloganom „Allah će pomagati svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu“ (Buharija i Muslim), vjernici se pozivaju da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i pruže podršku stanovnicima Gaze koji su pogođeni agresijom i nepravdom.

Organizatori naglašavaju da svaka pružena pomoć znači lijek, hranu i nadu za one koji su u teškim okolnostima, a sergija predstavlja priliku da zajednica pokaže solidarnost i suosjećanje prema ljudima kojima je pomoć prijeko potrebna.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena ka olakšavanju posljedica humanitarne krize u Gazi, a Medžlis Islamske zajednice Gračanica poziva sve vjernike i ljude dobre volje da se uključe i doprinesu ovoj akciji.