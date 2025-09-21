Simptomi koji pokazuju da pretjerujete u konzumiranju kafe

Kofein je za mnoge prvi saveznik pri buđenju i održavanju energije tokom dana, ali pretjeran unos može imati suprotan efekat i izazvati niz neugodnih posljedica za organizam.

Hronični umor

Kafa vas može kratkoročno razbuditi, ali dugoročno izazvati iscrpljenost jer narušava kvalitet sna i stvara začarani krug umora.

Nepravilan rad srca

Ubrzani ili preskačući otkucaji srca, kao i osjećaj podrhtavanja, mogu biti posljedica previše kofeina i njegovog uticaja na srčani ritam.

Povišen pritisak

Čak i osobe koje inače nemaju problema s pritiskom mogu osjetiti privremeni porast vrijednosti nakon većih količina kofeina, što dodatno opterećuje krvne žile.

Problemi sa želucem

Refluks, podrigivanje ili osjećaj peckanja u grudima često nastaju jer kofein opušta mišiće koji zatvaraju jednjak, pa kiseline lakše dolaze do jednjaka.

Ako prepoznajete neke od ovih simptoma, dobro je smanjiti unos kafe. Umjesto nje, možete posegnuti za čajem, koji ima sličan, ali blaži stimulativni učinak.

