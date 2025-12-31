Sindikat trgovine najavljuje proteste zbog odluke o radu trgovina na praznike

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH saopćio je da je na vanrednoj sjednici Upravnog odbora donio odluku o pokretanju procedura za organizovanje protesta i drugih sindikalnih akcija, nezadovoljan odlukom Vlade Federacije BiH koja se odnosi na rad trgovina tokom praznika.

Iz Sindikata navode da će svi članovi i radnici biti blagovremeno obaviješteni o narednim koracima, te da je javnosti i medijima upućeno otvoreno pismo u kojem se izražava ogorčenje i razočarenje radnika u trgovini. Posebno ističu da su, prema njihovim navodima, pojedini radnici tek pred kraj radnog vremena obaviješteni da će 2. januar biti radni dan, iako je, kako tvrde, donedavno postojala praksa neradnih praznika.

Sindikat podsjeća da je usvajanjem Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, a posebno člana 18, kao i odlukom o povećanju minimalne plate za 2025. godinu, među radnicima postojala nada da će se nakon dugog perioda poboljšati njihov položaj i smanjiti razlike između javnog i privatnog sektora.

Međutim, smatraju da posljednja odluka Vlade predstavlja korak unazad i, kako navode, popuštanje pritiscima kapitala na štetu radničkih prava.

U otvorenom pismu Sindikat ukazuje i na otežane uslove rada tokom prazničnog perioda, povećan obim posla, prekovremeni rad i fizičke napore, navodeći da se radnici osjećaju poniženo i obespravljeno. Poručuju da donošenje ovakve odluke u pretpraznično vrijeme, bez uključivanja Sindikata u proces, doživljavaju kao direktan udar na dostojanstvo radnika u trgovini.

Predsjednica Sindikata Mersiha Beširović istakla je da radnici pozivaju na jedinstvo i solidarnost, uz poruku da se ne smije dozvoliti daljnje ukidanje stečenih prava, uključujući neradnu nedjelju i praznike. Sindikat poručuje da ostaje nada da 2026. godina neće biti godina u kojoj će ova prava biti trajno ugrožena, ali naglašava da su zbog trenutne odluke razočarenje i bijes obilježili ulazak radnika u novu godinu.