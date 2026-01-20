Sindikati protiv izmjena Zakona o policijskim službenicima BiH

Savez sindikata policijskih organa u BiH uputio je hitan dopis klubovima poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, uoči sjednice zakazane za 22. januar na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH.

Prijedlog zakona podnijeli su poslanici Nihad Omerović (NiP), Jasmin Imamović (SDP) i Predrag Kojović (NS). Savez, koji okuplja sindikate Granične policije, SIPA-e i DKPT-a, poručuje da predložene izmjene nose ozbiljne rizike za policijski sistem i sigurnosni okvir države.

U dopisu se navodi da bi se zakonom omogućilo produženje radnog vijeka policijskih službenika u policijskim organima BiH do navršenih 40 godina radnog staža osiguranja, ali uz mogućnost da se produženje ne odobri “ukoliko to nije u interesu policijskog organa”. Sindikat upozorava da je takvo rješenje selektivno, jer se odnosi samo na policijske službenike, dok bi ostali uposlenici i rukovodioci bili izuzeti, te ga ocjenjuje diskriminatornim i potencijalno opasnim zbog prostora za proizvoljne odluke.

Savez podsjeća da je važeći zakon sistemski propis na državnom nivou i da svaka intervencija utiče na sve policijske službenike i cjelokupan sigurnosni sistem. Smatraju da predložene izmjene narušavaju načela ravnopravnosti i pravne sigurnosti, a istovremeno zanemaruju potrebu podmlađivanja kadra. Ukazuju i na dugoročne posljedice koje bi se mogle odraziti na organizaciju policije, planiranje kadrova i budžetska izdvajanja.

Posebno su se oglasili iz Sindikata SIPA-e, navodeći da bi izmjene mogle dodatno pogoršati položaj zaposlenih, produbiti podjele unutar sistema i otežati napredovanje policijskih službenika. Kao sporno ističu predviđenu kadrovsku strukturu po kojoj bi do 80 posto radnih mjesta bilo raspoređeno na činove od policajca do višeg inspektora, dok bi 20 posto bilo rezervisano za samostalnog i glavnog inspektora. Sindikat tvrdi da nije objašnjeno na osnovu kojih kriterija je takav omjer predložen, te da se pritom ne pravi jasna razlika između službenika na terenu i onih koji obavljaju druge poslove.

SIPA-in sindikat navodi i rezultate interne ankete među članstvom u kojoj je, prema njihovim podacima, od 379 učesnika 369 bilo protiv izmjena, dok ih je 10 podržalo. Podsjećaju i da su već reagovali na stav Agencije objavljen 19. decembra 2025. godine, jer smatraju da bi rješenja o prestanku radnog odnosa i odlasku u penziju mogla negativno utjecati na funkcionisanje Agencije.

U saopćenju se navodi i prigovor da prilikom dostavljanja mišljenja o predloženim rješenjima nisu konsultovani reprezentativni sindikati, što, prema njihovom stavu, otvara pitanje usklađenosti s odredbama Zakona o radu u institucijama BiH i kolektivnog ugovora. Sindikat tvrdi da bi mogućnost ostanka u radnom odnosu, koja bi zavisila od volje poslodavca bez jasnih i objektivnih kriterija, mogla stvoriti dodatnu pravnu nesigurnost.

Kao još jednu posljedicu sindikat navodi otežan ili onemogućen prijem novih policijskih službenika, jer bi se sporije oslobađala radna mjesta, što bi dugoročno moglo utjecati na efikasnost rada. U tom kontekstu sindikati traže povlačenje predloženih izmjena i izradu novih rješenja u saradnji sa sindikalnim predstavnicima, uz jasnije definisane uslove napredovanja, imenovanja, razrješenja i prestanka radnog odnosa.

Savez sindikata policijskih organa u BiH dostavio je stav i Nezavisnom odboru i državnim institucijama, uz poruku da Predstavnički dom treba odbiti predložene izmjene i pokrenuti izradu novog zakonskog rješenja. U dopisu se dodatno podsjeća na ulogu Nezavisnog odbora u procedurama izbora i razrješenja policijskih rukovodilaca, raspisivanju javnih konkursa, razmatranju prijava i pritužbi te iniciranju disciplinskih postupaka, uz obavezu informisanja Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH.

Savez zaključuje da predložene izmjene ne rješavaju suštinska pitanja statusa policijskih službenika, te da je, posebno u kontekstu usklađivanja sa standardima EU i zaštite radnopravnog položaja policajaca, potrebno cjelovito i sistemsko zakonsko rješenje.