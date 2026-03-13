Sjećate li se Kinder Lade? Namaz koji je obilježio djetinjstvo cijele generacije

Kinder Lada, jedan od najpoznatijih prehrambenih proizvoda iz vremena bivše Jugoslavije, i danas budi snažnu nostalgiju kod generacija koje su odrastale osamdesetih i devedesetih godina. Iako je prošlo više od tri decenije otkako je ovaj mliječni namaz nestao sa polica trgovina, njegov ukus i dalje pamte brojni ljubitelji proizvoda koprivničke Podravke.

Tokom godina Kinder Lada je stekla gotovo kultni status. Mnogi i danas čuvaju šolje i teglice u kojima se prodavala, dok se na internetu dijele uspomene i pokušaji da se napravi namaz sličnog ukusa. Uprkos velikom broju sličnih proizvoda koji su danas dostupni na tržištu, Kinder Lada ostala je u kolektivnom sjećanju kao simbol jednog vremena i djetinjstva generacija rođenih između 1980. i 1995. godine.

Posebno je bila prepoznatljiva po originalnim pakovanjima. Osim staklenih čaša i plastičnih posuda, prodavala se i u činijama i šoljama s prepoznatljivim motivom nasmijane kravice, koje su mnogi sačuvali kao uspomenu. Proizvod je nastao u saradnji Podravke i italijanske kompanije Ferrero, a na tržištu Jugoslavije godinama je bio najbliža alternativa Nutelli, koja je tada bila dostupna samo u duty free prodavnicama ili se donosila iz inostranstva.

Iako je često nazivana „Nutellom za siromašne“, Kinder Lada imala je poseban ukus zbog kojeg su je mnogi potrošači smatrali čak i boljom od poznatog italijanskog namaza. Sam naziv “Kinder”, što na njemačkom znači djeca, jasno je ukazivao da je proizvod prvenstveno bio namijenjen najmlađima.

Iz Podravke ističu da je ovaj proizvod bio rezultat licencnog ugovora s Ferrerom potpisanog krajem sedamdesetih godina, dok je proizvodnja počela početkom osamdesetih. Tokom skoro dvije decenije saradnje razvijan je prepoznatljiv brend, od prvih pakovanja do porcelanskih šoljica koje se i danas čuvaju u mnogim domaćinstvima.

Proizvodnja Kinder Lade prestala je sredinom devedesetih, nakon raspada Jugoslavije i otvaranja tržišta, kada su uvozni proizvodi poput Nutelle postali dostupniji. Dodatni problem bio je i zaštitni znak “Kinder”, koji je u vlasništvu kompanije Ferrero.

Danas su originalne šolje i činijice u kojima se prodavala Kinder Lada postale pravi kolekcionarski predmeti, pa se na oglasnicima prodaju po visokim cijenama. Nostalgija za ovim namazom i dalje živi i na društvenim mrežama, gdje korisnici često dijele fotografije stare ambalaže i prisjećaju se ukusa koji je obilježio djetinjstvo mnogih.