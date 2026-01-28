Skoro 13 godina bez kontrole sukoba interesa u FBiH: TI BiH predložio novi zakon

Skoro 13 godina u Federaciji BiH ne postoji organ koji utvrđuje , a pravni haos koriste brojni koji obavljaju višestruke funkcije dok njihove privatne firme nesmetano dobijaju državne poslove. Kako se godinama opstruiše rješenje ovog pitanja, Transparency International u BiH (TI BiH), uz podršku 13 zastupnika pokrenuo je inicijativu i uputio u proceduru prijedlog novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH. Inicijativu TI BIH podržali su zastupnici iz Naše stranke, SDA, NIP-a, DF-a, SBiH, HRS-a i jedan nezavisni zastupnik. Cilj prijedloga koji je upućen Predstavničkom domu Parlamenta FBiH je uspostava nezavisnog organa koji će utvrđivati i sankcionisati sukob interesa, provjeravati imovinske kartone, a biće definisana i jasna pravila u pogledu nespojivih funkcija i ograničenja koja se odnose na privatne interese funkcionera.

Podaci iz koji je uspostavio TI BiH pokazuju da 265 funkcionera u FBiH trenutno obnaša neku od dodatnih funkcija u javnim ustanovama i preduzećima. Veliki broj njih time krši još uvijek važeći federalni zakon, ali sukob interesa nema ko da utvrdi jer je usvajanjem novog Zakona na nivou BiH 2013. ta nadležnost oduzeta CIK-u. Kako novi zakon u FBiH nikada nije usvojen to je otvorilo ogroman prostor za donošenje odluka u privatnom ili stranačkom interesu, uključujući pogodovanje pri zapošljavanju, raspodjeli budžetskih sredstava i javnim nabavkama. Interesantno je pomenuti i da podaci sa TI BiH-ove platforme pokazuju da je

TI BiH napominje da prijedlog upućen u proceduru nije novi tekst nego rješenje koje je pripremano dugi niz godina i predstavlja važan mehanizam borbe protiv korupcije ali i dio reformi na evropskom putu. Prethodna Vlada FBiH utvrdila je nacrt zakona 2022. godine, nakon višegodišnjih priprema i konsultacija sa relevantnim institucijama, civilnim društvom i međunarodnim partnerima. Nacrt je potom upućen u parlamentarnu proceduru, ali je nakon formiranja nove Vlade FBiH 2023. godine povučen “radi dorade”. Skoro tri godine kasnije Ministarstvo pravde FBiH i dalje opstruiše usvajanje novog Zakona, koji nikada nije vratilo u proceduru, niti postoje jasne naznake da će se to desiti do kraja ovog mandata.

Nakon više urgencija koje je TI BiH uputio Vladi i Parlamentu FBiH, te uopštenih odgovora institucija, bez jasnih rokova kada će nacrt biti vraćen u proceduru, TI BiH je organizovao konsultacije sa zastupnicima i predložio da iskoriste svoje poslovničko pravo i budu predlagači identičnog teksta koji je ranije povučen. TI BiH je pozvao sve zastupnike Predstavničkog doma da se pridruže inicijativi, s ciljem da zakon bude rezultat nadstranačke podrške. Nakon prikupljenih potpisa, prijedlog zakona je predat na protokol Parlamenta FBiH 20. januara. TI BiH poziva zastupnike da podrže i usvoje ovaj zakon kao jasnu poruku građanima da je javni interes iznad interesa pojedinaca i političkih stranaka. Posebno je važno da se zakon usvoji u ovom mandatu, imajući u vidu da je 2026. izborna godina i da se prostor za reformske korake brzo sužava.