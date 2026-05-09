Sloboda na Tušnju savladala Bratstvo

Fudbaleri Slobode danas su na stadionu Tušanj ugostili ekipu Bratstva iz Gračanice i upisali minimalnu pobjedu.

Sloboda je rezultatom 1:0 uspjela savldati ekipu Bratstva u utakmici 22. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Tuzlanski tim je do prednosti došao u 39. minuti, kada je mrežu gostiju zatresao Mehanović.

S vodstvom od 1:0 Sloboda je otišla na pauzu, a rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao. Pogodak Mehanovića bio je dovoljan da Sloboda pred domaćom publikom osigura nova tri boda.