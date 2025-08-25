Velika disperzija i izazovi: Koliko vremena se troši na službena putovanja u TK

Od početka 2025. godine službena vozila tužilaštva u Tuzlanskom kantonu prešla su ukupno 90.660 kilometara. U čak 95 posto slučajeva radilo se o prevozima tužilaca na suđenja unutar kantona, dok je manji dio putovanja bio vezan za edukacije, stručne sastanke i druge službene obaveze.

Tužioci više na putu nego u kancelarijama

Ovi podaci jasno pokazuju koliki dio vremena tužioci provode na putu, a ne samo u radu na predmetima. Velika teritorijalna rasprostranjenost Tuzlanskog kantona stvara dodatne poteškoće, jer zahtijeva svakodnevna putovanja na suđenja širom regije.

Izazovi i za vozače

Pored tužilaca, veliki teret pada i na vozače, koji svakodnevno prelaze značajne udaljenosti kako bi omogućili pravovremenu prisutnost na ročištima. To zahtijeva dodatnu organizaciju i podrazumijeva izazove u planiranju vremena, ali i povećan pritisak zbog intenzivne dinamike rada.

GPS sistem kao alat kontrole

Podaci su prikupljeni korištenjem tužilačkog GPS sistema za praćenje službenih vozila. Ovaj sistem omogućava precizan uvid u kretanje vozila, broj kilometara i vrijeme provedeno na putu, čime se osigurava transparentnost i bolja evidencija službenih putovanja.

Tuzlanski kanton, sa svojom najvećom teritorijalnom disperzijom u Bosni i Hercegovini, ostaje specifičan izazov za efikasan rad pravosudnog sistema, gdje se značajan dio resursa i vremena troši upravo na putovanja.