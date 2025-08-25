Smotra folklora „Otvorena vrata Bikodže 2025“ okupila KUD-ove iz cijele BiH

Bikodže su ovog vikenda bile ispunjene pjesmom, igrom i narodnim nošnjama, a svečani defile učesnika kroz mjesto bio je uvod u večer folklora koje je privuklo veliki broj posjetilaca.

Publika je imala priliku uživati u bogatom programu, prepoznatljivom po šarenilu, zvuku i energiji nastupa.

Ovogodišnja manifestacija, 14. po redu smotra folklora pod nazivom „Otvorena vrata Bikodže 2025“, okupila je sedam kulturno-umjetničkih društava iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Svojim igrama i koreografijama predstavili su se Udruženje Ponos Stanić Rijeka, KUD Sloga Miričina, KUD Izudin Mula Bećirović iz Jelaha, KUD Sevdah Velino Selo, Gradski KUD Halisije iz Kalesije te domaćini KUD Sloga Bikodže.

KUD Sloga Bikodže danas okuplja oko 40 članova, među kojima je dvadesetak najmlađih koji tek započinju svoje prve korake u folkloru. Zahvalili su se svim donatorima i prijateljima društva koji su doprinijeli organizaciji, posebno gradskoj upravi Lukavca i inicijativnoj grupi „Aktivno starenje“ iz Bikodža.

Gostujuća društva izvela su bogat repertoar, a publika je mogla vidjeti različite igre i koreografije, od kojih su neka društva pripremila i po dvije tačke, što je dodatno obogatilo ovogodišnje folklorno druženje u Bikodžama.