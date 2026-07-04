Šta jesti nakon buđenja: Ove namirnice nisu najbolji izbor za doručak

Šta jesti nakon buđenja pitanje je koje mnogi zanemaruju, iako prvi obrok u danu značajno utiče na energiju, koncentraciju i osjećaj sitosti tokom prijepodneva.

U brzini svakodnevnih obaveza doručak se često svede na namirnice koje se na prvi pogled čine praktičnim ili zdravim, ali organizmu ne daju ono što mu je potrebno nakon buđenja. Takav obrok može dovesti do naglog rasta, a zatim i pada šećera u krvi, zbog čega se već nakon nekoliko sati javlja umor, nervoza i pojačana glad.

Šta jesti nakon buđenja i šta izbjegavati za doručak

Na jutarnjem meniju često se nalaze kupovne pahuljice i takozvane “fit” žitarice. Iako se reklamiraju kao obrok bogat vlaknima, mnoge od njih sadrže značajne količine šećera, zbog čega više podsjećaju na slatkiš nego na kvalitetan doručak.

Sličan problem predstavljaju krofne, peciva i lisnata tijesta iz pekare. Najčešće su napravljena od bijelog brašna i masnoća koje ne pružaju dugotrajan osjećaj sitosti. Takav doručak organizmu daje brzu energiju, ali bez dovoljno vlakana i proteina, pa glad vrlo brzo ponovo nastupa.

Kupovni voćni jogurti također nisu uvijek dobar izbor. Iako se često doživljavaju kao zdrav obrok, pojedini proizvodi sadrže mnogo dodanog šećera. Bolja opcija može biti obični grčki jogurt ili kefir, uz dodatak svježeg voća.

Voćni sokovi i kupovni smoothieji često se piju kao zamjena za doručak, ali ni oni nisu idealno rješenje. Čak i kada su napravljeni od voća, u njima nedostaje dio vlakana koja se nalaze u cijelom plodu, pa organizam odjednom dobija veću količinu šećera.

Za doručak bi trebalo izbjegavati i mesne prerađevine poput jeftinih salama, pašteta i hrenovki. Ove namirnice često sadrže dosta soli, konzervansa i aditiva, a ne nude dovoljno kvalitetnih nutrijenata za dobar početak dana.

Kada se govori o tome šta jesti nakon buđenja, bolji izbor su obroci koji sadrže proteine, zdrave masti i vlakna. To mogu biti jaja, grčki jogurt, kefir, domaće zobene pahuljice s orašastim plodovima, integralni hljeb s mladim sirom ili avokadom.

Takav doručak duže održava sitost, daje stabilniju energiju i pomaže da se izbjegne nagli pad koncentracije tokom prijepodneva.