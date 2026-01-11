Stanica puna emocija: Iz Tuzle veliki broj putnika krenuo prema Njemačkoj

RTV SLON

Sinoć je s autobuske stanice ispraćeno pet autobusa i 280 putnika koji su krenuli na put prema Njemačkoj. Uz kofere, tišinu perona i zagrljaje koji traju duže nego inače, ispraćaji su još jednom podsjetili koliko su ovakvi odlasci više od običnog putovanja.

„Hvala vam na ukazanom povjerenju, vaše putovanje je naša odgovornost“, poručili su iz Transturista, naglašavajući da svaka vožnja nosi i dio lične priče onih koji odlaze.

U zagrljajima na stanici, poljupcima za sretan put i suzama koje se ne kriju, kako navode, stane cijela priča odlazaka, ali i nada u ponovne susrete.

„Mi smo tu da vas sigurno povežemo s onima koji vas čekaju, kilometrima daleko, ali srcem blizu“, dodaju.

Putnicima je na kraju upućena jednostavna, ali snažna poruka: „Sretan put. Čuvamo vas na svakom kilometru.“

