Stanje na cesti: Upozorenje vozačima zbog magle i klizišta

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima. Na pojedinim dionicama prisutna je magla i niska oblačnost, što uzrokuje smanjenu vidljivost. Na više lokacija evidentirani su i učestali odroni, pa se svim vozačima preporučuje dodatni oprez i striktno poštivanje saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti Sarajevo–Vogošća, u području Kobilje Glave, od 08 do 15 sati izvode se radovi na sanaciji udarnih rupa. Saobraća se usporeno, jednom trakom, a zbog povećane frekvencije vozila formiraju se duge kolone, pa se vozači mole za strpljenje i razumijevanje.

Na magistralnom putu Srbac–Derventa obustavljen je saobraćaj zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa, a radovi su započeli 27. oktobra.

Sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene, na dionici Dobro Polje–Miljevina, uzrokuje povremene obustave saobraćaja do 45 minuta u periodu od 08 do 17 sati.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnom putu Ustiprača–Goražde (u blizini kamenoloma), svakog radnog dana od 09 do 15 sati saobraćaj se obustavlja na pola sata.

Na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje saobraćaj je privremeno obustavljen zbog saniranja klizišta, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radovi su u toku i na izgradnji trotoara na ulazu u Neum, gdje se saobraća naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Aktuelni su i radovi na više dionica širom zemlje, uključujući autocestu A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever te magistralne puteve Žepče–Maglaj (Ozimica), Konjic–Jablanica, Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Jablanica–Prozor (Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na regionalnoj cesti Zenica–Babino (dionica kamenolom Komgrad Ze–kamenolom ŽGP) danas od 08 do 16 sati saobraćaj će biti obustavljen zbog sanacionih radova. Alternativni pravac vodi preko naselja Novo Selo–Peševići–Poce–Pavine kuće.

Radovi na održavanju javne rasvjete izvode se na raskrsnicama u područjima Orašja i Odžaka, te na mostu između Pruda i Šamca.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, a prosječno vrijeme čekanja za putnička vozila je do 30 minuta. Ipak, zbog uvođenja novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska u Evropsku uniju (EES – Entry/Exit System), moguće su povremene gužve.

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko 5 tona. Ona se preusmjeravaju na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi koriste prelaz Šepak. Teretna vozila na GP Šepak mogu prelaziti od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom u terminu od 22 do 06 sati.