Stranke koje jačaju ulogu žena imaju veće povjerenje birača i bolje izborne rezultate

Političke stranke u Bosni i Hercegovini koje sistemski ulažu u jačanje uloge žena postaju konkurentnije, uživaju veće povjerenje birača i ostvaruju bolje izborne rezultate, poručeno je s konferencije posvećene unapređenju rodne ravnopravnosti unutar političkih organizacija, održane u Sarajevu.

Na skupu su se okupili politički lideri i liderke, predstavnici institucija i međunarodnih organizacija, kao i stručnjaci iz zemlje i regije, s ciljem da se kroz konkretne i mjerljive mehanizme unaprijedi unutrašnja demokratija političkih stranaka, posebno uoči Općih izbora 2026. godine i u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Istaknuto je da su političke stranke ključni akteri demokratskih procesa jer upravo one odlučuju ko ulazi u politički prostor, ko napreduje i ko učestvuje u donošenju odluka. Naglašeno je da formalne kvote za zastupljenost žena na izbornim listama, iako važne, same po sebi nisu dovoljne ukoliko ne postoje jasni unutrašnji mehanizmi koji ženama omogućavaju stvarno učešće u odlučivanju i političkom napredovanju.

Prema iznesenim podacima, uprkos zakonskoj obavezi od najmanje 40 posto manje zastupljenog spola na izbornim listama, žene u Bosni i Hercegovini i dalje čine manjinu na pozicijama političke moći. Zastupljenost žena u parlamentima na državnom i entitetskom nivou kreće se oko jedne petine, dok je njihov udio među načelnicima i gradonačelnicima izrazito nizak.

Učesnici su ukazali da se ključna borba za rodnu ravnopravnost vodi unutar samih političkih stranaka, kroz njihove interne procedure, kulturu i način donošenja odluka. Posebno je naglašena važnost internih procjena rodne ravnopravnosti kao alata koji pomažu strankama da prepoznaju vlastite slabosti, unaprijede procese i ojačaju povjerenje unutar organizacije.

Naglašeno je i da građani sve više očekuju transparentnost, uključivost i usklađenost političkih stranaka s evropskim vrijednostima, te da ravnopravnost spolova ne smije ostati deklarativno opredjeljenje. Uoči izborne godine, političkim strankama upućen je poziv da reforme započnu prije početka kampanja, jer ravnopravno učešće žena i muškaraca u politici direktno utiče na kvalitet demokratije i povjerenje građana.