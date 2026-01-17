Stručnjaci upozoravaju: Ovaj simptom je prvi signal demencije

Stručnjaci upozoravaju da neuobičajan osjećaj u ustima može biti jedan od ranih signala demencije, ali i pokazatelj drugih zdravstvenih problema.

Oralna higijena usko je povezana s općim zdravljem na više načina. Iako se zdravlje zuba ne povezuje uvijek direktno s kardiovaskularnim sistemom, loša oralna higijena dovodi se u vezu s povećanim rizikom od srčanih bolesti. Osim toga, stanje u ustima može ukazivati na različite zdravstvene poremećaje, uključujući tumore i povišen krvni pritisak.

Suha usta kao rani simptom demencije

Prema riječima stručnjaka, poseban osjećaj suhoće u ustima može biti jedan od prvih pokazatelja demencije.

„Demencija je poremećaj koji utiče na sposobnost osobe da pamti, razmišlja i donosi odluke“, objašnjava Jim Dan, gerijatrijski klinički savjetnik i član upravnog odbora organizacije Senior Helpers.

„Demencija nije jedna specifična bolest, već opći naziv za grupu simptoma povezanih s gubitkom pamćenja, ali i drugim kognitivnim oštećenjima koja su dovoljno ozbiljna da ometaju svakodnevne aktivnosti“, navodi Dan.

Iako lijek za demenciju ne postoji, rano otkrivanje bolesti i dalje ima veliku važnost. „Uz liječenje i ranu dijagnozu, moguće je usporiti napredovanje demencije i duže očuvati mentalne funkcije“, navodi Healthline. Tretmani mogu uključivati lijekove, kognitivni trening i terapiju.

Neki rani simptomi demencije mogu se pojaviti godinama prije postavljanja zvanične dijagnoze. Za razliku od gubitka pamćenja i konfuzije, koji su najpoznatiji znaci, suha usta nisu tipičan simptom kognitivnog propadanja, ali mogu predstavljati rani indikator.

„Iako suha usta nisu među najčešćim prvim znakovima demencije, ona ipak mogu biti jedan od ranih pokazatelja“, rekao je Raymond Dacillo, direktor operacija u C-Care Health Services.

On objašnjava da unos dovoljne količine tečnosti može biti izazov za osobe s demencijom, naročito ako stanje još nije dijagnosticirano. „Nedovoljna hidratacija može dovesti do smanjene proizvodnje pljuvačke, što uzrokuje suha usta“, dodaje Dacillo.