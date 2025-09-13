Studija: Ljudi s ovom krvnom grupom rjeđe obolijevaju od najtežih bolesti

Krvna grupa može igrati važnu ulogu u zdravlju i dužini života, a posebno se izdvaja krvna grupa 0.

Brojna istraživanja pokazala su da osobe s ovom krvnom grupom imaju manji rizik od nekih najtežih bolesti, što može doprinijeti dugovječnosti.

Stručnjaci navode da ljudi s krvnom grupom 0 rjeđe obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, a imaju i manji rizik od pojave karcinoma gušterače i želuca. Razlog se djelimično krije u sastavu njihove krvi, koja sadrži manje molekula odgovornih za zgrušavanje. Upravo to smanjuje mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka, čime se smanjuje rizik od najopasnijih stanja.

Povezanost krvne grupe i dugovječnosti dodatno je potvrdila studija objavljena u časopisu PLOS Genetics. Tim istraživača sa Univerziteta Stanford, predvođen profesorom Stuartom Kimom, analizirao je gene 800 stogodišnjaka i više od 5.000 devedesetogodišnjaka. Otkriveno je da su varijacije u četiri gena ključne za brzinu starenja – među njima i onaj koji je povezan s krvnom grupom.

„Otkrili smo da ljudi žive duže, barem dijelom, zato što se ne razboljevaju“, izjavio je Kim, dodajući da je kod stogodišnjaka primjetno manje hroničnih bolesti nego kod onih koji žive kraće. Pored toga, čini se da krvna grupa 0 češće dolazi kod najdugovječnijih ljudi.

Iako nauka još uvijek nije u potpunosti otkrila sve faktore koji usporavaju starenje, rezultati ukazuju da kombinacija genetskih predispozicija i otpornosti na bolesti može značajno produžiti životni vijek.