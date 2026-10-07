Subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih u TK: Evo šta korisnici trebaju dostaviti

Arnela Šiljković - Bojić
Ministarstvo za sport, kulturu i mlade

Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu, dužni su najkasnije do petka, 9. oktobra, dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava.

Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa pozicije „Podrška mladima“, namijenjenih za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavnu dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati isti dokument.

Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Objavljene preliminarne liste za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih u...

Tuzla i TK

Grad Tuzla objavio javni oglas za subvencioniranje kamate mladima

Vijesti

Vlada TK objavila preliminarne rang-liste korisnika sredstava „Podrška mladima“

Istaknuto

Mahmuzić: Ne treba očekivati drastičan rast kamata u BiH

Vijesti

Novi rast zarade banaka u Federaciji

Vijesti

Ko kupuje nekretnine u Tuzli i koje su cijene?

Vijesti

Sajam 65+ u Tuzli pokazao značaj aktivnog starenja

BiH

Za naknade roditeljima-njegovateljima u septembru izdvojeno 3,84 miliona KM

BiH

U subotu izbor novog reisul-uleme Islamske zajednice u BiH

Vijesti

„100 EXPO“ i „100 najvećih“ u oktobru: Paviljoni Hrvatske, Srbije i Indije, B2B susreti i Cabaret Show

BiH

Nezaposlenost mladih u BiH porasla na 32,9 posto

Učitati više