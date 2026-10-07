Subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih u TK: Evo šta korisnici trebaju dostaviti

Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu, koji su obuhvaćeni konačnom listom za 2026. godinu, dužni su najkasnije do petka, 9. oktobra, dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava.

Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa pozicije „Podrška mladima“, namijenjenih za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

Korisnici koji su potvrdu banke o broju računa već dostavili uz prijavnu dokumentaciju nisu dužni ponovo dostavljati isti dokument.

Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.