Objavljene rang-liste korisnika sredstava „Podrška mladima“

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je objavilo preliminarnu rang-listu korisnika sredstava iz potrošačke jedinice „Podrška mladima“ za 2025. godinu. Listu je pripremila Komisija za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.

Na listi se nalazi ukupno 141 kandidat koji je ostvario pravo na subvencionisanje kamate, a ukupan budžet za dodjelu iznosi 300.000 KM

Također je objavljena i preliminarna lista prijava koje su neuredne, neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, odnosno, kandidata koji nisu stekli uslove za financijski podsticaj

Kandidati imaju pravo podnošenja prigovora u roku od pet dana od dana objavljivanja liste. Prigovori se podnose pisano Ministarstvu, lično ili preporučenom poštom, na adresu Fra Grge Martića broj 8, Tuzla

Nakon razmatranja prigovora, Ministar će donijeti konačnu rang-listu korisnika sredstava, koja će biti objavljena na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona te Ministarstva za kulturu, sport i mlade.