FIFA ažurirala rang listu, Zmajevi malo nazadovali

BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu
Nogometna reprezentacija BiH

FIFA je objavila novu rang listu reprezentacija, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bilježi pad od dvije pozicije. Zmajevi se sada nalaze na 75. mjestu sa 1341,36 bodova, dok su u prethodnom ciklusu bili 73.

Od posljednjeg ažuriranja reprezentacija BiH je remizirala sa Kiprom rezultatom 2:2 i ostvarila pobjedu nad Maltom od 4:1. U ukupnom poretku, to ipak nije bilo dovoljno za napredak na ljestvici.

Promjene u vrhu svijeta

Na samom vrhu došlo je do promjena – Španija je preuzela prvo mjesto, dok je Argentina preskočila Francusku i sada je druga. Engleska je četvrta, Portugal peti, a Nizozemska i Brazil zamijenili su mjesta: Nizozemci su šesti, Brazilci sedmi. Belgija, Italija i Njemačka zatvaraju prvih deset, s tim da se Njemačka vratila među najbolje nakon dužeg vremena.

Pad Hrvatske, stabilan region

Od zemalja regiona, Hrvatska je ispala iz Top 10 i sada zauzima 11. poziciju. Srbija se nalazi na 36. mjestu, Slovenija je 51, Sjeverna Makedonija 65, Bosna i Hercegovina 75, Crna Gora 81, a Kosovo 84.

BiH u grupi s Austrijom i Rumunijom

U kvalifikacionoj grupi BiH je trenutno iza Austrije (24. mjesto) i Rumunije (47), dok su Kipar i San Marino znatno niže, na 125. i 210. poziciji.

Top 10 FIFA rang liste (oktobar 2025.)

  • Španija
  • Argentina
  • Francuska
  • Engleska
  • Portugal
  • Nizozemska
  • Brazil
  • Belgija
  • Italija
  • Njemačka

