BiH napredovala na listi najboljih startup ekosistema

Bosna i Hercegovina nalazi se među 100 najboljih zemalja na svijetu po svom startup ekosistemu i ispred je Kosova, ali i dalje zaostaje za Moldavijom. Političke tenzije i komplikovana administracija i dalje usporavaju puni potencijal.

Startup ekosistem Bosne i Hercegovine bilježi snažan rast i drugu godinu zaredom napreduje na svjetskoj rang-listi. Prema StartupBlink Global Startup Ecosystem Indexu 2025, BiH je napredovala za pet pozicija i sada zauzima 91. mjesto u svijetu, uz godišnju stopu rasta od 27,8%.

Trenutno u BiH postoji 57 aktivnih startupova, što čini oko jedan posto svih startupova u istočnoj Evropi – približno dva na 100.000 stanovnika. Ukupna finansiranja premašuju 3,83 miliona dolara.

Posebno se izdvaja Rolla, fitness tech startup, koji je 2023. godine osigurao rekordnih 6,3 miliona eura u seed investiciji – što je najveći iznos ikada uložen u fitness i health tech startup u Srednjoj i Istočnoj Evropi, pišu Poslovne novine.

Najrazvijenija startup industrija u BiH je fintech, sa devet aktivnih kompanija koje čine 16% ukupne scene. Ova oblast BiH pozicionira na 78. mjesto globalno i 17. u Istočnoj Evropi.

Godina 2025. dodatno jača poziciju BiH na globalnoj tech mapi. Na sajmu GITEX Europe 2025 u Berlinu BiH je po prvi put imala nacionalni paviljon, gdje su se predstavili startupi poput ZenDev, Valens, Sarajevo VRX Immersive Museum i Emaq.

U Sarajevu se od 24. do 26. septembra održava AI Summit Sarajevo 2025, na kojem će učestvovati lideri iz Googlea, Microsofta, IBM-a, Samsunga i AWS-a, dok u oktobru slijedi Business Angel Summit 2025 sa više od 150 investitora i 40 startup timova iz cijele regije.

Iako je BiH ušla među 100 najboljih zemalja po startup ekosistemu i nalazi se ispred Kosova, političke tenzije i složeni administrativni procesi i dalje ograničavaju razvoj. Ipak, IT outsourcing sektor ostaje snažan i BiH se sve više profilira kao regionalni centar za pružanje usluga zapadnim kompanijama.