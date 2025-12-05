Suha luka Tuzla počela sa radom, prvi voz iz Rijeke stigao direktno u Tuzlu

Suha luka Tuzla počela je sa radom i prvi voz s kontejnerima iz Luke Rijeka stigao je direktno na novi carinski kontejnerski terminal, čime je otvorena nova faza u logističkom povezivanju privrede Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine sa svjetskim tržištima. Ovaj terminal predstavlja prvi intermodalni centar na području TK i donosi potpuno novu mogućnost prevoza robe željeznicom i morskim putem, bez potrebe za dugotrajnim procedurama i dodatnim troškovima.

Direktan voz iz Rijeke u Tuzlu, prevoz brži i jednostavniji

Prvi voz doputovao je sa 16 kontejnera, a sedmični transport u oba smjera od sada će biti redovna praksa. Roba iz Tuzle moći će putovati željeznicom do Luke Rijeka, a zatim brodovima ka svim svjetskim destinacijama, dok će tereti iz inostranstva dolaziti direktno u Tuzlu. Time se skraćuje vrijeme isporuke, smanjuju troškovi i izbjegavaju duga čekanja na carinama.

Prema riječima predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK Nenada Lukanovića, prevoz željeznicom postaje isplativija opcija za privrednike, posebno kada su kontejneri maksimalno popunjeni. Očekuje se i smanjenje opterećenja na cestama u BiH, jer se značajan dio drumskog transporta preusmjerava na željeznicu.

Osam godina od ideje do realizacije

Uspostava suhe luke rezultat je višegodišnjih nastojanja da se privrednicima omogući jednostavniji, sigurniji i brži transport robe. Direktor kontejnerskog terminala u Tuzli naglasio je da je ovo rješenje posebno važno za vangabaritni teret i kompanije koje su godinama imale probleme sa prevozom.

Ovaj projekat, daje Tuzlanskom kantonu novu razvojnu perspektivu, a u budućnosti se očekuje i povezivanje sa kargo centrom Međunarodnog aerodroma Tuzla kako bi se stvorio potpuno zaokružen logistički lanac.

BiH na mapi evropskih intermodalnih rješenja

Prvi voz iz Rijeke prema Tuzli označio je trenutak koji logistički sektor naziva historijskim. Ovim datumom Bosna i Hercegovina se upisuje na mapu evropskih intermodalnih rješenja, jer transport iz Rijeke do Tuzle traje samo jedan dan.

Plan je da se postigne sinergija drumskog i željezničkog transporta kako bi se privredi omogućila stabilnija, brža i povoljnija distribucija robe. U zavisnosti od veličine kontejnera i vrste tereta, sedmični transport može obuhvatiti između 30 i 70 kontejnera, a u slučaju većih potreba moguća je i češća dinamika vožnji.