Sutra nastupa mubarek noć Lejletur-regaib, noć želja

Sutra, sa akšam namazom, nastupa mubarek noć Lejletur-regaib, jedna od posebno značajnih noći u islamskom kalendaru, koju muslimani tradicionalno obilježavaju uoči prvog petka u mjesecu redžebu. Mubarek noć Lejletur-regaib označava i početak duhovno važnog razdoblja koje vodi ka mjesecu ramazanu.

Lejletur-regaib se u narodu često naziva i Noć želja, a prema islamskoj tradiciji veže se za trenutak kada je hazreti Amina osjetila da je zanijela svoga sina Muhammeda, alejhi selam. Zbog toga ova mubarek noć ima posebno mjesto u srcima vjernika, koji je dočekuju s dovama, ibadetom i razmišljanjem o smislu vjere i odgovornosti prema sebi i drugima.

Mjesec redžeb, u kojem nastupa mubarek noć Lejletur-regaib, jedan je od odabranih mjeseci u islamu. U redžebu se obilježava i Lejletul-miradž, noć Poslanikovog uzdignuća, dok redžeb i ša'ban zajedno predstavljaju duhovnu pripremu za ramazan. Upravo zbog toga muslimani ove dane koriste za dobrovoljne ibadete, post, činjenje dobra i jačanje veze sa Stvoriteljem.

U predaji koju bilježe Bejheki i Asakir, prenosi se da je Poslanik Muhammed, alejhi selam, na početku mjeseca redžeba učio dovu: Allahumme barik lena fi redžebe ve ša'bane, ve belligna ramadan, moleći Allaha da podari bereket u redžebu i ša'banu i da omogući doček ramazana. Ovom dovom je ukazana vrijednost ovih mjeseci kao duhovnih vijesnika ramazana.

U našoj tradiciji redžeb, ša'ban i ramazan poznati su i kao učajluci, naziv koji potječe od turskih riječi uč, tri, i ajluk, mjesec. Vjernici koji poste ove mjesece, ili dio njih, vjeruju da će kroz ustezanje od grijeha, pojačanu samokontrolu i ibadet dosegnuti poseban bereket i duhovnu snagu.

Iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ističu da je mubarek noć Lejletur-regaib prilika da se vjernici skrušeno obrate Allahu dovom za sebe, svoje porodice i cijelu zajednicu, podsjećajući se da su imetak i potomstvo prolazni, a da je spas u čistom srcu i iskrenoj vjeri.