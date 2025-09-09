Sutra počinje 29. Generalni sajam ZEPS 2025

Početak 29. Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2025 planiran je za sutra, 10. septembar. Ove godine će učestvovati 500 kompanija i više od 2.000 domaćih i međunarodnih brendova. Privredni događaj za kojeg organizatori kažu da je najveći do sada, bit će održan od 10. do 13. septembra u Zenici na Kamberovića polju.

Menadžer Organizacionog tima Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2025 Sanel Ibrić kaže da u Zenicu dolazi na hiljade izlagača i gostiju i da svi oni imaju isti cilj, rasti zajedno sa domaćom privredom.

– Zenica je od sutra pa do kraja ove sedmice centar privrednih zbivanja regije jugostične Evrope. Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo da 29. po redu Međunarodni generalni sajam BH privrede ZEPS 2025 počne. To je privredni događaj na kojem jednostavno morate biti prisutni. Zato je naša poruka ove godine ‘rastimo zajedno’! Jer samo zajedno imamo šansu i možemo ostvariti naše poslovne ciljeve – kazao je Ibrić.

ZEPS se ove godine održava na više od 22.000 m2 sajamskog prostora, okuplja predstavnike kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Srbije, Hrvatske, Kine, Italije, Libije, Belgije, Mađarske, Poljske, Austrije, Slovenije te drugih država.

Kao svojevrstan festival privrede, ovogodišnji ZEPS je jedinstvena regionalna poslovna platforma sa koje će se poslati poruke o jačanju privredne saradnje država jugoistične Evrope sa ciljem unapeđenja konkurentosti i zajedničkog nastupa prema trećim državama.

Program počinje u 11.00 sati, a svoja obraćanja najavili su predstavnici državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih institucija, ambasadori Republike Turske i Republike Italije, kao i predstavnici Istanbulske trgovinske komore, VTKBiH, te izlagača iz Libije.

Na ceremoniji otvaranja ZEPS-a izlagačima i posjetiteljima, kako ističu iz ZEPS-a, obratit će se savjetnica člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirevića, Hatidža Jahić, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ambasadori Republike Turske i Italije Emin Akseki i Sarah Eti Castellani, zamjenik predsjednika Istanbul Chamber of Commerce (İTO) Mehmet Develioğlu, predsjednik Upravnog odbora Libijske kompanije za željezo i čelik Mohamed Abdel-Malik Al-Faqih, sekretar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Jozo Bejić, premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, ministar privrede ZDK Samir Šibonjić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i gradonačelnik Grada Zenice Fuad Kasumović.

Nakon obilaska štandova u 14.00 sati bit će održana panel diskusija „Regionalna saradnja“, koja je pripremljena u saradnji sa VTKBiH i članicama KIF komorskog sistema.

Na panelu će biti riječi o tome kako komorska mreža otvara vrata ka regionalnim i EU tržištima, sa naglaskom na zajedničkim nastupima na trećim tržištima.

Svečana gala večera za učesnike i partnere sajma planirana je od 18.00 sati u promotivnoj hali ZEPS-a, najavljeno je iz ZEPS 2025.