Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

U skladu s Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske (RS), koji će biti održani u nedjelju, 23. novembra, sutra, 8. novembra, dan je kad službeno počinje izborna kampanja i traje do 22. novembra do 7 sati ujutro, kad počinje izborna šutnja, saopćeno je iz Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH, izborna kampanja je period kada politički subjekti, na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće izbore.

– Posebno naglašavamo da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače. U slučaju povrede ove norme, Centralna izborna komisija BiH je ovlaštena da provede postupak – navede iz CIK-a.

Centralna izborna komisija BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, kao i neovisne kandidate i njihove pristalice te zaposlene ili na drugi način angažirane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju.