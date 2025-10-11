Sutra počinje novi digitalni sistem ulaska u EU: Evo šta to znači za građane BiH

Od 12. oktobra 2025. godine, zemlje članice Šengenskog prostora počinju postepeno uvoditi novi sistem ulaska i izlaska (EES), koji će donijeti modernije, sigurnije i brže granične provjere. Ova tehnološka inovacija ima za cilj da putovanja građana budu jednostavnija, a prelazak granica efikasniji i bez zadržavanja.

Kako je saopšteno, uvođenje sistema trajat će šest mjeseci, tokom kojih će se putnici, prevoznici i granične službe prilagođavati novim digitalnim procedurama. Države članice su, kako se navodi, spremne za početak primjene, ali u slučaju gužvi ili tehničkih poteškoća, imaju mogućnost da privremeno obustave primjenu sistema.

Od 10. aprila 2026. godine, kada se završi faza postepene implementacije, pečatiranje pasoša na granicama više neće biti potrebno. Biće uvedeni samouslužni sistemi za provjeru identiteta, što će ubrzati prelazak i smanjiti gužve.

„Novi sistem ulaska i izlaska (EES) učinit će granične provjere modernijim i efikasnijim, a putovanje preko granica lakšim i bržim“, saopšteno je iz Evropske komisije.

EES sistem koristi biometrijske podatke — putnici će prilikom prvog prelaska granice u periodu od tri godine morati skenirati četiri otiska prsta i fotografisati lice. Ova mjera ima za cilj precizniju provjeru identiteta, sprječavanje prevara i jačanje sigurnosti.

„Prikupljanje biometrijskih podataka putem EES sistema smanjit će prevare s identitetom i pomoći u sprečavanju da kriminalci i osobe sa lažnim identitetom prelaze granice“, navodi se u saopštenju, uz napomenu da su biometrijski pasoši u Bosni i Hercegovini uvedeni još 2009. godine, što je bio uslov za dobijanje bezviznog režima.

Podaci prikupljeni kroz EES čuvat će se uz strogu primjenu pravila o zaštiti privatnosti (GDPR).

„Lični podaci moraju biti prikupljeni za posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama“, stoji u zvaničnoj direktivi Evropske unije.

Uvođenje EES sistema neće uticati na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, već će doprinijeti očuvanju sigurnosti i stabilnosti tog statusa.

Takođe, u posljednjem kvartalu 2026. godine planira se aktivacija ETIAS sistema (Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju), koji će dodatno unaprijediti nadzor putovanja, bez uvođenja viznih obaveza.

„Povećana sigurnost koju nude sistemi EES i ETIAS doprinijet će očuvanju uslova potrebnih za dobro funkcionisanje bezviznog režima“, navedeno je u saopštenju, uz pohvale za napredak BiH u saradnji s Europolom, Eurojustom i Frontexom.

Ukupno gledano, uvođenje novog sistema donosi koristi i građanima Bosne i Hercegovine i cijelom kontinentu. Evropske institucije poručuju da se „zemlje Šengenskog područja raduju daljem dolasku putnika iz BiH“, uz početak primjene novog sistema koji će modernizovati način putovanja.