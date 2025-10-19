Sutra počinju radovi na uspostavi privremenog kružnog toka kod Džindijske džamije

RTV SLON
Radovi na putu/ Saobraćajna signalizacija za vozače, odnosno upozorenje da se na dionici puta izvode radovi
Foto: Ilustracija/ Radovi na putu

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle u ponedjeljak, 20. oktobra 2025. godine, započinje radove na uređenju putne infrastrukture s ciljem uspostavljanja privremenog kružnog toka na raskrsnici ulica prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala, u neposrednoj blizini Džindijske džamije.

Privremeni kružni tok biće formiran od montažnih elemenata, a tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj će se odvijati usporeno, u skladu s dinamikom radova.

Po završetku radova, vozila će se kretati prema novom režimu saobraćaja, kružnim tokom.

Iz Službe za komunalne poslove apeluju na građane i vozače da u narednim danima povećaju oprez, prilagode vožnju uslovima na terenu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju do završetka radova.

