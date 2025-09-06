Sutra se održava 13. Tuzlanska biciklijada

Jasmina Ibrahimović
Tuzlanska biciklijada/ obustava saobraćaja zbog tuzlanske biciklijade
Foto: Arhiva

U Tuzli će sutra biti održana 13. Tuzlanska biciklijada, najmasovniji rekreativni događaj ovog tipa u Bosni i Hercegovini i regionu.

Okupljanje i prijave učesnika zakazane su na platou Stupina od 8:00 do 10:30 sati. Nakon toga slijedi dječija biciklijada u 10:35, obraćanje organizatora u 10:50, a tačno u 11:00 planiran je start glavne vožnje.

Ruta kojom će učesnici voziti prolazi kroz centralne gradske ulice: Stupine – Hotel Tuzla – Dom penzionera – SKPC “Mejdan” – BKC – Miladije – Siporex – Solana – Irac – Skver – Panonska jezera – Slana Banja – Brčanska Malta – Stupine.

Tuzlanska biciklijada je manifestacija koja promoviše zdrav način života, druženje i rekreaciju, a svake godine okuplja nekoliko hiljada građana. Organizatori podsjećaju da svi učesnici voze na vlastitu odgovornost te preporučuju nošenje kaciga, rukavica i tehnički ispravnih bicikala, dok je za djecu obavezna pratnja roditelja ili staratelja.

