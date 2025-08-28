Policijska uprava Tuzla obavještava građane da će se u organizaciji Biciklističkog kluba Tuzla održati 13. Tuzlanska biciklijada. Učesnici će voziti planiranu rutu kroz grad, a saobraćaj će na toj trasi biti privremeno obustavljen.

13. Tuzlanska biciklijada biće održana u nedjelju 31. augusta 2025. godine a do povremene obustave saobraćaja doći će u periodu od 08:00 do 15:00 sati,

Ruta biciklijade vodi kroz Stupine, južnu saobraćajnicu, Dom penzionera, SKPC “Mejdan”, Bingo City Centar, Miladije, Siporex, Solanu, Irac, kružni tok Skver, nadvožnjak kod Panonskih jezera, Panonska jezera, Brčansku Maltu i nazad do Stupina. Na cijeloj trasi, u smjeru kretanja učesnika, saobraćaj će biti zatvoren dok biciklisti prolaze, dok će u startnoj i ciljnoj zoni u naselju Stupine, Ulici Maka Dizdara (od zgrade B1 do B9), saobraćaj biti obustavljen tokom cijele manifestacije.

Policijski službenici PU Tuzla će osigurati nesmetano kretanje učesnika biciklijade, kao i sigurnost svih učesnika i građana u zoni događaja.

Građani se mole za strpljenje i poštivanje privremenih saobraćajnih ograničenja kako bi događaj protekao sigurno i organizovano.