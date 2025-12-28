Sutra sjednica Skupštine TK: Na dnevnom redu Budžet za 2026. godinu

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona sazvao je 52. sjednicu Skupštine TK, koja će se održati u ponedjeljak, 29. decembra 2025. godine, s početkom u 10 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Na dnevnom redu sjednice centralne tačke su razmatranje i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kao i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta za istu godinu, kojima se definiše finansijski okvir rada kantonalnih institucija.

Zastupnici će razmatrati i donošenje Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, te izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima. Na dnevnom redu su i zakonske dopune u oblasti obrazovanja: predškolskog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja i odgoja, te naučnoistraživačkog rada.

Sjednica uključuje i razmatranje Odluke o produženju važenja Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005–2025. godine, te Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za 2026. godinu. Zastupnici će se izjašnjavati i o prigovorima na Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora.

Dodatno, na dnevnom redu je Program mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda za javno zdravstvo TK za 2024. godinu, koji je sačinio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Zastupnici će razmatrati i Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK, kao i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za školske godine 2022/2023., 2023/2024. i 2024/2025.