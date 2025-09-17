Svekrva ili punica na odmoru? U SRCA Ajdinovići borave potpuno besplatno!

U oktobru SRCA Ajdinovići pripremio je posebnu ALL INCLUSIVE ponudu koja će razveseliti sve bračne parove – jer uz 30 posto popusta, vaša svekrva ili punica borave potpuno GRATIS!

Smještaj po izboru

Ponuda obuhvata različite tipove smještaja, već od 89 KM po osobi/noći:

Hotel Central 4* i LUX apartmani – 125 KM (umjesto 179 KM → ušteda 54 KM/noć)

i – 125 KM (umjesto 179 KM → ušteda 54 KM/noć) Hotel Horizont 3*, planinske kuće i bungalovi – 89 KM (umjesto 129 KM → ušteda 40 KM/noć)

Sve uključeno u cijenu

ALL INCLUSIVE paket znači da vas na odmoru ne očekuju dodatni troškovi. Ponuda uključuje:

Buffet doručak, ručak i večeru uz pića uključena u cijenu

Neograničenu konzumaciju pića (pivo, vino, sokovi, kafa…)

Korištenje spa centra (bazen, jacuzzi, sauna, fitness)

Animacijski program za djecu, igraonicu i zabavni park

Sportske terene (nogomet, tenis, košarka, odbojka)

Zoološki vrt, farmu i šetnice kroz borovu šumu

Dodatne pogodnosti

Djeca do 5 godina borave besplatno, dok mališani od 5 do 15 godina imaju 50% popusta

Minimalan boravak je 2 noći

Posebna akcija važi samo radnim danima u oktobru

Za više informacija i rezervacije posjetite www.ajdinovici.ba