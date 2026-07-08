Svjedoci genocida: U Tuzli promocija važne publikacije

Svjedoci genocida naziv je publikacije koja će biti promovisana u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici.

Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona organizuje promociju publikacije „Svjedoci genocida, Zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici“, koja donosi autentična svjedočanstva o događajima iz jula 1995. godine.

Promocija će biti održana u četvrtak, 9. jula 2026. godine, s početkom u 14 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

O publikaciji će govoriti prof. dr. Izet Šabotić, prof. dr. Sead Selimović i mr. sc. Omer Zulić, dok će moderator promocije biti mr. Jasmin Jajčević.

Doprinos kulturi sjećanja

Pokrovitelj događaja je Vlada Tuzlanskog kantona, a u organizaciji i realizaciji učestvuju Bosanski kulturni centar TK, Specijalna biblioteka „Behram-beg“, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Narodno pozorište Tuzla, Muftijstvo tuzlansko Islamske zajednice u BiH, kao i druge partnerske institucije i udruženja.

Organizatori ističu da publikacija Svjedoci genocida predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i očuvanju autentičnih svjedočanstava o genocidu počinjenom u Srebrenici.

Građani, studenti, naučni radnici i predstavnici medija pozvani su da prisustvuju promociji i na taj način daju doprinos njegovanju kulture sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.