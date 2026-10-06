Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o položaju osoba koje žive s cerebralnom paralizom, njihovim pravima, potrebama i preprekama s kojima se svakodnevno susreću. Ovaj dan ujedno je prilika da se govori o važnosti jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i svim drugim segmentima društvenog života.

Cerebralna paraliza obuhvata grupu poremećaja koji utiču na kretanje, držanje tijela i koordinaciju. Nastaje kao posljedica oštećenja ili poremećaja u razvoju mozga, najčešće prije rođenja, tokom poroda ili u ranom periodu života, a način na koji se manifestuje razlikuje se od osobe do osobe.

Kod nekih osoba teškoće su blaže i omogućavaju visok stepen samostalnosti, dok je drugima potrebna svakodnevna podrška. Cerebralna paraliza može uticati na pokretljivost, govor i obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ali sama dijagnoza ne određuje sposobnosti, interese niti mogućnosti osobe.

Svjetski dan cerebralne paralize ukazuje na prepreke koje treba uklanjati

Obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize usmjereno je i na prepreke koje često nisu posljedica same dijagnoze, već nedovoljno prilagođenog okruženja. Nepristupačni objekti i javni prijevoz, teškoće pri pristupu obrazovanju, nedostatak odgovarajućih usluga i predrasude mogu značajno uticati na kvalitet života.

Poseban značaj ima rana i kontinuirana podrška koja, zavisno od potreba pojedinca, može uključivati fizikalnu terapiju, radnu terapiju, logopedsku podršku, medicinsku njegu, asistivne tehnologije i druge oblike rehabilitacije. Jednako je važna podrška porodicama koje često imaju značajnu ulogu u svakodnevnom životu osobe s cerebralnom paralizom.

Pitanje inkluzije ne završava se omogućavanjem fizičkog pristupa institucijama. Ono podrazumijeva mogućnost školovanja, rada, donošenja vlastitih odluka, učešća u kulturnim, sportskim i društvenim aktivnostima te ravnopravan odnos bez sažaljenja i stereotipa.

Svjetski dan cerebralne paralize zato podsjeća da osobe s cerebralnom paralizom trebaju imati iste prilike i prava kao i svi drugi građani. Veća pristupačnost, odgovarajuća podrška i uklanjanje diskriminacije stvaraju uslove u kojima pojedinac može razvijati svoje sposobnosti i aktivno učestvovati u zajednici.