Svjetski dan ljubaznosti: Kako mala djela mogu mijenjati svakodnevicu

Svjetski dan ljubaznosti obilježava se 13. novembra i podsjeća na važnost jednostavnih, ali značajnih gesti koje mogu uljepšati dan drugoj osobi. Ljubaznost može biti različita, od dijeljenja nečega s drugima, pomaganja osobi koja je nešto ispustila, do pružanja podrške nekome ko se nalazi u izazovnoj situaciji. Suština je u tome da razmislimo kako se drugi osjećaju i šta možemo učiniti da im olakšamo ili uljepšamo trenutak.

Ideja Svjetskog dana ljubaznosti potekla je 1998. godine od Svjetskog pokreta za ljubaznost, neformalne međunarodne inicijative koja nije vezana za određenu religiju ili kulturu. Organizacija je nastala s ciljem promovisanja empatije i povezivanja među ljudima, a ideja o danu posvećenom ljubaznosti definisana je na jednom od njihovih sastanaka u Japanu. Cilj je bio „inspisati pojedince i države da grade ljubazniji svijet“.

Primjeri ljubaznosti mogu biti vrlo različiti, uključujući i brigu o životinjama, što često ostavlja snažan utisak na djecu i odrasle.

Ljubaznost ne djeluje u jednom smjeru, osim što može popraviti dan nekome kome pomognemo, njeni pozitivni efekti vraćaju se i nama. Brojna istraživanja pokazuju da djela ljubaznosti mogu utjecati na jačanje imunog sistema, smanjenje stresa, bolju emocionalnu ravnotežu i zdravlje srca. Nauka potvrđuje da pomaganje drugima može povećati osjećaj energije, smirenosti i ličnog zadovoljstva.

Svjetski dan ljubaznosti tako podsjeća da i najmanje geste poput pružene pomoći, razumijevanja ili toplog razgovora mogu imati veliki utjecaj na međuljudske odnose i svakodnevicu.