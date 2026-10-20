Svjetski dan osteoporoze: Prepoznajte rizike na vrijeme

Svjetski dan osteoporoze obilježava se danas, 20. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o bolesti koja slabi kosti i povećava rizik od prijeloma, posebno kod starijih osoba. Osteoporoza se često razvija bez vidljivih simptoma, zbog čega mnogi za bolest saznaju tek nakon prvog prijeloma.

Osteoporoza je hronična bolest koštanog sistema koju karakterišu smanjena koštana masa i promjene u strukturi kostiju. Zbog toga kosti postaju krhkije, a prijelomi se mogu dogoditi čak i prilikom manjih padova ili svakodnevnih aktivnosti.

Bolest najčešće pogađa žene nakon menopauze, kada dolazi do smanjenja nivoa estrogena, hormona koji ima važnu ulogu u očuvanju koštane mase. Međutim, osteoporoza se može razviti i kod muškaraca, posebno u starijoj životnoj dobi.

Koji su prvi znakovi osteoporoze?

Jedan od najvećih problema ove bolesti jeste to što u početnim fazama uglavnom ne izaziva bol niti druge karakteristične tegobe.

Prvi znak može biti prijelom kosti nakon relativno blage povrede. Najčešće su pogođeni kuk, kičmeni pršljenovi i ručni zglob.

Kod pojedinih osoba dolazi do postepenog smanjenja tjelesne visine, pogrbljenog držanja i bolova u leđima, što može ukazivati na prijelome pršljenova.

Prijelom kuka posebno je ozbiljan kod starijih osoba jer može dovesti do dugotrajnog oporavka, smanjene pokretljivosti i gubitka samostalnosti.

Ko ima najveći rizik od razvoja osteoporoze?

Rizik od osteoporoze povećava se s godinama, a posebno su ugrožene žene nakon menopauze, osobe s porodičnom historijom bolesti i osobe koje su ranije imale prijelom nakon manje povrede.

Nedovoljan unos kalcija i vitamina D, fizička neaktivnost, pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola dodatno doprinose slabljenju kostiju.

Povećan rizik postoji i kod osoba koje dugotrajno koriste određene lijekove, posebno kortikosteroide, kao i kod pacijenata s pojedinim hroničnim bolestima.

Kako se otkriva i liječi osteoporoza?

Najčešća metoda za procjenu mineralne gustoće kostiju jeste DXA ili DEXA pregled. Riječ je o brzom i bezbolnom pregledu koji koristi nisku dozu rendgenskog zračenja, a najčešće se mjere gustoća kostiju kuka i lumbalnog dijela kičme.

Na osnovu rezultata pregleda, životne dobi, ranijih prijeloma i drugih faktora rizika, ljekar procjenjuje vjerovatnoću budućih prijeloma i potrebu za liječenjem.

Liječenje može uključivati lijekove koji usporavaju gubitak koštane mase ili podstiču stvaranje nove kosti, uz odgovarajući unos kalcija i vitamina D te prilagođenu fizičku aktivnost.

Svjetski dan osteoporoze podsjeća na značaj prevencije

Prevencija osteoporoze počinje mnogo prije pojave prvih zdravstvenih problema. Pravilna ishrana, redovno kretanje i očuvanje mišićne snage imaju važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju.

Posebno se preporučuju hodanje, vježbe snage i aktivnosti koje poboljšavaju ravnotežu, jer pomažu u smanjenju rizika od padova. Osobama koje već imaju osteoporozu vrstu i intenzitet vježbanja potrebno je prilagoditi zdravstvenom stanju.

Namirnice bogate kalcijem, poput mliječnih proizvoda, određenog zelenog povrća i obogaćenih prehrambenih proizvoda, doprinose očuvanju kostiju. Vitamin D važan je za apsorpciju kalcija, a potreba za njegovom nadoknadom procjenjuje se individualno.

Svjetski dan osteoporoze obilježava se svake godine 20. oktobra, a Međunarodna fondacija za osteoporozu kroz ovu kampanju skreće pažnju na značaj ranog otkrivanja bolesti, pravovremenog liječenja i sprečavanja prijeloma.