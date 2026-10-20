Plate u BiH: Prosjek 1.701 KM, pogledajte ko najviše zarađuje

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u augustu 2026. godine iznosila je 1.701 KM. Iako su plate na godišnjem nivou porasle, najnoviji podaci pokazuju značajne razlike u primanjima zaposlenih, zavisno od djelatnosti u kojoj rade.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata u augustu bila je za 1,8 posto niža u odnosu na juli, dok je u poređenju s istim mjesecom prošle godine zabilježen rast od 7,7 posto.

Gdje su najveće plate?

Najveća prosječna primanja zabilježena su u sektoru informacija i komunikacija, gdje su zaposleni u augustu u prosjeku zarađivali 2.252 KM.

Odmah iza njih nalaze se zaposleni u finansijskom sektoru i osiguranju, s prosječnom neto platom od 2.204 KM, dok su radnici u javnoj upravi i odbrani u prosjeku primali 2.183 KM.

Ugostiteljstvo na dnu liste

S druge strane, zaposleni u ugostiteljstvu i djelatnostima smještaja imaju znatno niža primanja.

Prosječna neto plata u ovom sektoru iznosila je svega 1.188 KM, što je za 1.064 KM manje nego u sektoru informacija i komunikacija.

Među slabije plaćenim djelatnostima nalaze se i građevinarstvo, s prosječnom platom od 1.320 KM, te prerađivačka industrija, gdje su zaposleni u prosjeku primali 1.383 KM.

Prosječna bruto plata 2.646 KM

Kada je riječ o bruto primanjima, prosječna mjesečna bruto plata u BiH u augustu iznosila je 2.646 KM.

U odnosu na prethodni mjesec manja je za 1,8 posto, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od osam posto.

Objavljeni podaci ukazuju na velike razlike u zaradama među pojedinim djelatnostima, pri čemu zaposleni u sektorima informacija, komunikacija i finansija ostvaruju znatno veća primanja od radnika u ugostiteljstvu, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji.