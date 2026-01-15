Plata vam je 1560 KM, a dobijete 1000 KM. Evo obrazloženja. Na prvi pogled djeluje nelogično da na papiru tj obračunu plate koji dobijete piše jedna cifra, a na račun legne znatno manji iznos. Odgovor se krije u razlici između bruto i neto plate.

Kako se obračunava plata?

U praksi postoje dva iznosa plate. Bruto plata je ukupni iznos koji poslodavac izdvaja za radnika, dok je neto plata ono što radnik stvarno dobije na svoj račun. Između te dvije cifre nalaze se doprinosi i porez koje država uzima po zakonu.

Hajde da to objasnimo na konkretnom primjeru minimalne plate u Federaciji BiH. Kada se kaže da je minimalna plata 1.560 ili 1.562 KM, govori se o bruto iznosu. To znači da poslodavac za jednog radnika mora izdvojiti oko 1.562 KM, dakle poslodavac isplati ovaj iznos minimalca po jednom radniku. Taj novac se ne ide cijeli radniku, jer se iz tog iznosa prvo skidaju obavezni doprinosi.

Iz bruto plate se plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. U ovom primjeru ukupna stopa doprinosa iznosi 31 posto. Kada se tih 31 posto obračuna na bruto iznos od 1.562 KM, dobije se oko 484 KM koji odmah idu državi kroz fondove.

Kada se od bruto iznosa oduzmu doprinosi, dobije se iznos koji se zove oporeziva neto plata, u ovom slučaju oko 1.077 KM. Ali ni to još nije iznos koji radnik dobije na račun. Na taj iznos se primjenjuje porez na dohodak.

U Federaciji BiH postoji lični odbitak, najčešće 300 KM za radnika koji nema dodatnih olakšica. Kada se taj odbitak oduzme od 1.077 KM, ostaje osnovica za porez od oko 777 KM. Na to se obračunava porez od 10 posto, što iznosi oko 77 KM.

Tek nakon što se oduzme i taj porez, dolazi se do konačne cifre koju radnik dobije na račun. U ovom primjeru to je tačno 1.000 KM. Zato se i dešava situacija da na papiru stoji da je plata 1.560 KM, a radnik realno dobije 1.000 KM.

Drugim riječima, plata vam je 1560 KM, a dobijete 1000 KM, razliku od oko 560 KM pojedu doprinosi i porez koji su zakonom obavezni. Poslodavac tih 1.560 KM mora obezbijediti, ali radniku se isplaćuje samo neto iznos, dok ostatak ide državi.