Dobrovoljno penzijsko osiguranje: Poznato koliko će ove godine iznositi uplata staža

Dobrovoljno penzijsko osiguranje u Federaciji BiH za 2026. godinu iznosit će 418,88 KM mjesečno, saopćio je Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje.

Ova informacija važna je za sve građane koji nisu obuhvaćeni obaveznim sistemom osiguranja, a žele osigurati ili zadržati pravo na penziju.

Kako je utvrđen iznos doprinosa

Iz Federalnog zavoda za PIO navode da je mjesečni iznos doprinosa određen na osnovu prosječne plate u Federaciji BiH.

Podatak o prosječnoj plaći objavio je Federalni zavod za statistiku u Službenim novinama Federacije BiH, a upravo taj prosjek služi kao zakonska osnova za obračun doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Dobrovoljno penzijsko osiguranje omogućava osobama koje trenutno nisu prijavljene u obavezni sistem da samostalno uplaćuju doprinose i na taj način osiguraju kontinuitet penzijskog staža, što je posebno važno u kasnijem ostvarivanju prava na penziju.

Ko ima pravo na dobrovoljno penzijsko osiguranje

Prema Zakonu o MIO, pravo na dobrovoljno penzijsko osiguranje ima osoba koja nije osigurana po osnovu obaveznog osiguranja, ima prebivalište na području Federacije BiH ili Brčko distrikta, posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, starija je od 15, a mlađa od 65 godina, te ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Ova mogućnost je naročito značajna za nezaposlene osobe, samostalne radnike, povratnike iz inostranstva, kao i sve građane koji iz različitih razloga nisu obuhvaćeni obaveznim penzijskim osiguranjem, ali žele osigurati stabilnost i kontinuitet svog penzijskog staža u Federaciji BiH.