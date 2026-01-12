Dobrovoljno penzijsko osiguranje: Poznato koliko će ove godine iznositi uplata staža

Edina Rizvić Aščić
Novac/Isplata pomoci/isplata podrske/ Isplata penzija/penzije/ pravila za doprinose/ naknada/ Dobrovoljno penzijsko osiguranje: Poznato koliko će ove godine iznositi uplata staža
Foto: RTV Slon/ Novac, konvertibilna marka

Dobrovoljno penzijsko osiguranje u Federaciji BiH za 2026. godinu iznosit će 418,88 KM mjesečno, saopćio je Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje.

Ova informacija važna je za sve građane koji nisu obuhvaćeni obaveznim sistemom osiguranja, a žele osigurati ili zadržati pravo na penziju.

Kako je utvrđen iznos doprinosa

Iz Federalnog zavoda za PIO navode da je mjesečni iznos doprinosa određen na osnovu prosječne plate u Federaciji BiH.

Podatak o prosječnoj plaći objavio je Federalni zavod za statistiku u Službenim novinama Federacije BiH, a upravo taj prosjek služi kao zakonska osnova za obračun doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

MOŽDA VAS ZANIMA: 
Sa manje od 20 godina staža penzija 390 KM, evo i ostalih iznosa

Dobrovoljno penzijsko osiguranje omogućava osobama koje trenutno nisu prijavljene u obavezni sistem da samostalno uplaćuju doprinose i na taj način osiguraju kontinuitet penzijskog staža, što je posebno važno u kasnijem ostvarivanju prava na penziju.

Ko ima pravo na dobrovoljno penzijsko osiguranje

Prema Zakonu o MIO, pravo na dobrovoljno penzijsko osiguranje ima osoba koja nije osigurana po osnovu obaveznog osiguranja, ima prebivalište na području Federacije BiH ili Brčko distrikta, posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, starija je od 15, a mlađa od 65 godina, te ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Ova mogućnost je naročito značajna za nezaposlene osobe, samostalne radnike, povratnike iz inostranstva, kao i sve građane koji iz različitih razloga nisu obuhvaćeni obaveznim penzijskim osiguranjem, ali žele osigurati stabilnost i kontinuitet svog penzijskog staža u Federaciji BiH.

 

pročitajte i ovo

BiH

Novo smanjenje doprinosa u 2026. godini, Nikšić iz Mostara poručio da...

BiH

Niže stope doprinosa u FBiH, Premijer uputio poruku poslodavcima

Vijesti

Izmjene u prijavama doprinosa i poreza: Nove stope važe od 1....

Istaknuto

Vlada TK uplaćuje doprinose za radnike iz ugašenih firmi

Vijesti

Čengić: Umanjenje doprinosa ne znači automatski veće plate

Vijesti

Manji doprinosi od jula, stižu li veće plate u FBiH?

Vijesti

Otkrivamo zašto su računi za grijanje nekad veći, a nekad manji iako je stan iste kvadrature

Vijesti

Devizne rezerve BiH rastu: Zlato i dobit jačaju monetarnu stabilnost

Vijesti

Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu

Tuzla i TK

Dva tuzlanska naselja bez vode, sanacija kvara tokom dana

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno pet dječaka

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]