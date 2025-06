Čengić: Umanjenje doprinosa ne znači automatski veće plate

Predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH Safudin Čengić izjavio je danas u Sarajevu da niko ne može obećati da će umanjenje doprinosa od 13,25 posto koje sutra stupa na snagu značiti povećanje plata radnika.

Nakon današnje sjednice ESV-a, Čengić je rekao da je siguran da bi jedan dobar poslodavac to rado učinio, ali da nažalost veliki dio njih to objektivno ne može.

– Ostavimo svakom poslodavcu da odluči može li to uraditi, a moje mišljenje je da će se svi odlučiti da pomognu u granicama svojih mogućnosti – rekao je Čengić.

Dodao je da je ESV dobilo informaciju da po podacima Porezne uprave FBiH nije došlo do smanjenja broja zaposlenih u FBiH i da i dalje postoji trend rasta broja zaposlenih.

Čengić je istakao da je Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH kojim bi bio smanjen period isplaćivanja naknade za radnike na bolovanju sa sadašnjih 42 dana na 15 do 20 dana.

Također, naveo je da to udruženje smatra da Uredba po kojoj poslodavac može isplatiti pomoć svojim radnicima u iznosu do 450 KM trebala bi ostati na snazi do kraja godine.