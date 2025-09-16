Elektroprivreda BiH pojasnila obračun blok tarifa, evo kako se izdaju računi

Elektroprivreda BiH je objavila detaljna pojašnjenja o načinu obračuna blok tarifa koje se primjenjuju od 1. septembra 2025. godine. Za kupce iz kategorije domaćinstva, trošak električne energije se od sada računa na osnovu tri bloka potrošnje, a obračunski period standardno traje 30 dana. Ako je period kraći ili duži, granice blokova se proporcionalno mijenjaju.

Prema objašnjenju Elektroprivrede BiH, većina računa na godišnjem nivou izdaje se za period od 27 do 33 dana, a oko 70 posto domaćinstava mjesečno troši električnu energiju unutar granice zelenog bloka, koji podrazumijeva potrošnju do 350 kilovat-sati. Sva potrošnja iznad te granice raspoređuje se na plavi i crveni blok, zavisno od ukupne potrošnje.

Za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila, utrošak električne energije u višoj i manjoj tarifi raspoređuje se proporcionalno njihovom udjelu u ukupnoj potrošnji. Na taj način se jasno određuje koliko energije ide u zeleni, a koliko u viši blok. Obračun troška vrši se na osnovu ovako raspoređenog utroška i cijena koje je odredio FERK za svaki od blokova.

Kupcima su na portalu mojaenergija.ba dostupna detaljna objašnjenja za račune koji obuhvataju period prije i poslije uvođenja blok tarifa. Osim toga, uveden je i poseban web kalkulator koji omogućava građanima da sami simuliraju iznos računa. Dovoljno je unijeti broj dana obračunskog perioda i ukupnu količinu potrošene energije, nakon čega kalkulator izračunava raspodjelu potrošnje i visinu troška prema blokovima.

Ovim pojašnjenjem Elektroprivreda BiH nastoji da olakša građanima snalaženje u novom sistemu naplate, a najveći broj domaćinstava, prema dosadašnjim analizama, i dalje će plaćati račune u okviru najpovoljnijeg, zelenog bloka.