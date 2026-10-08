Svjetski dan vida: Redovni pregledi ključni za očuvanje zdravlja očiju

Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima.

Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće (IAPB) odvija se pod sloganom #VoliteSvojeOči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida.

Prema podacima WHO-a, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenje vida na blizinu ili daljinu. U gotovo polovini tih slučajeva oštećenje vida moglo je biti spriječeno ili još uvijek nije adekvatno zbrinuto.

Među glavnim uzrocima oštećenja vida na daljinu ili sljepoće su mrena, refrakcijske greške, degeneracija makule povezana sa starenjem, glaukom i dijabetička retinopatija, dok je presbiopija vodeći uzrok oštećenja vida na blizinu.

Oštećenje vida može značajno utjecati na kvalitet života. Kod djece može biti povezano s poteškoćama u razvoju i obrazovanju, dok kod odraslih može utjecati na zaposlenost, mentalno zdravlje i svakodnevno funkcioniranje. Kod starijih osoba povećava se rizik od socijalne izolacije, poteškoća pri kretanju, padova i prijeloma.

Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje imaju posebno važnu ulogu u očuvanju vida. Korekcija refrakcijskih grešaka naočalama i operacija mrene među najisplativijim su zdravstvenim intervencijama, dok je rehabilitacija vida važna za osobe kod kojih je gubitak vida nepovratan, ali nije potpun.

Posebna pažnja na zdravlje očiju djece

Sve više pažnje posvećuje se i vremenu koje djeca provode pred digitalnim ekranima. Mobiteli, tableti, računari, televizori i uređaji za videoigre postali su dio svakodnevnog života djece, a dugotrajno korištenje, posebno kada se uređaji drže blizu lica, može pogoršati postojeće probleme s vidom ili biti praćeno pojavom novih simptoma.

Stručnjaci zbog toga preporučuju roditeljima da prate koliko i na koji način djeca koriste digitalne uređaje te da uspostave navike kojima se smanjuje negativan utjecaj dugotrajnog gledanja u ekran.

U FBiH se provodi program ranog otkrivanja slabovidnosti

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta četiri godine „Pregledaj – progledaj“.

Cilj programa je rano prepoznavanje poremećaja vida i pravovremeno uključivanje djece u dalju dijagnostiku i liječenje. Skrining se provodi uz dobrovoljni pristanak roditelja ili staratelja, dok se djeca kod koje se utvrde odstupanja od normalnog vida upućuju na oftalmološki pregled.

Program se provodi na području cijele Federacije BiH u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i profesionalcima iz oblasti predškolskog obrazovanja. U četiri dosadašnja ciklusa skrining pregledima obuhvaćeno je oko 30.000 djece iz svih kantona u Federaciji BiH.

Trenutno je u toku peti ciklus, kojim su obuhvaćena djeca rođena 2022. godine. Skrining se provodi u predškolskim ustanovama i pedijatrijskim službama domova zdravlja, dok se oftalmološki pregledi obavljaju u specijalističkim službama domova zdravlja i na klinikama. U realizaciji programa učestvuje više od 180 zdravstvenih profesionalaca iz gotovo svih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

U okviru petog ciklusa distribuirano je i gotovo 10.000 edukativnih bojanki „Oči i njihove moći“, namijenjenih djeci i roditeljima. Materijal kroz ilustracije i interaktivni sadržaj djeci približava skrining pregled, pomaže u smanjenju straha i potiče saradnju tokom pregleda, dok roditeljima pruža informacije o značaju ranog otkrivanja problema s vidom.

Svjetski dan vida tako podsjeća da očuvanje vida počinje prevencijom, redovnim pregledima i pravovremenim reagovanjem na promjene i simptome koji mogu ukazivati na probleme sa zdravljem očiju.