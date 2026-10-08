Svjetski dan vida: U Federaciji BiH pregledano oko 30.000 djece

Svjetski dan vida obilježava se danas, 8. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja očiju, redovnih pregleda i pravovremenog otkrivanja problema s vidom. Ovogodišnje obilježavanje protiče pod sloganom „Volite svoje oči“, a posebna pažnja posvećena je prevenciji oštećenja vida kod djece i dostupnosti oftalmološke zaštite.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima neki oblik oštećenja vida na blizinu ili daljinu. U gotovo polovini slučajeva oštećenje se moglo spriječiti ili još uvijek nije odgovarajuće zbrinuto.

Među najčešćim uzrocima oštećenja vida nalaze se mrena, refrakcijske greške, glaukom, dijabetička retinopatija i makularna degeneracija povezana sa starenjem.

Svjetski dan vida upozorava na posljedice kasnog otkrivanja očnih bolesti

Problemi s vidom mogu značajno utjecati na kvalitet života, obrazovanje i svakodnevno funkcionisanje. Kod djece neprepoznata oštećenja vida mogu otežati učenje, razvoj motoričkih sposobnosti i socijalizaciju, dok kod odraslih mogu utjecati na radnu sposobnost i mentalno zdravlje.

Starije osobe s oštećenjem vida izložene su većem riziku od padova, povreda i socijalne izolacije.

Podaci WHO-a pokazuju i velike razlike u dostupnosti zdravstvene zaštite. U zemljama s niskim prihodima dvije od tri osobe kojima su potrebne naočale nemaju pristup odgovarajućoj korekciji vida, dok približno polovina osoba kojima je potrebna operacija mrene ne može dobiti ovu zdravstvenu uslugu.

Procjenjuje se da globalni godišnji gubitak produktivnosti zbog oštećenja vida iznosi približno 411 milijardi američkih dolara.

U Federaciji BiH pregledano oko 30.000 četverogodišnjaka

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vida, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH podsjetio je na rezultate preventivnog programa „Pregledaj, progledaj“, koji se provodi od 2022. godine.

Program je namijenjen ranom otkrivanju slabovidnosti kod djece uzrasta četiri godine, kako bi se eventualni poremećaji vida prepoznali na vrijeme i omogućilo odgovarajuće liječenje.

Tokom četiri dosadašnja ciklusa skrining pregledima obuhvaćeno je oko 30.000 djece iz svih kantona Federacije BiH.

Trenutno se provodi peti ciklus programa, namijenjen djeci rođenoj 2022. godine. Pregledi se organizuju u predškolskim ustanovama i pedijatrijskim službama domova zdravlja, uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja ili staratelja.

Djeca kod koje se utvrde odstupanja od normalnog vida upućuju se na dodatne oftalmološke preglede. U realizaciji programa učestvuje više od 180 zdravstvenih profesionalaca iz zdravstvenih ustanova širom Federacije BiH.

U okviru ovogodišnjeg ciklusa distribuirano je i gotovo 10.000 edukativnih bojanki „Oči i njihove moći“, koje djeci pomažu da se pripreme za pregled, a roditeljima pružaju informacije o važnosti ranog otkrivanja problema s vidom.

Dugotrajno korištenje ekrana može izazvati probleme s očima

Posebna pažnja usmjerena je i na sve duže vrijeme koje djeca provode koristeći mobilne telefone, tablete, računare i druge digitalne uređaje.

Dugotrajno gledanje u ekran, posebno s male udaljenosti, može izazvati zamor očiju, suhoću i druge smetnje, ali i dodatno otežati postojeće, nedijagnosticirane probleme s vidom.

Zdravstveni stručnjaci zbog toga preporučuju roditeljima da prate koliko vremena djeca provode pred ekranima, potiču redovne pauze i boravak na otvorenom te obrate pažnju na eventualne poteškoće s vidom.

Redovni oftalmološki pregledi, korekcija refrakcijskih grešaka i pravovremeno liječenje očnih bolesti među najvažnijim su mjerama očuvanja vida.

Zavod za javno zdravstvo FBiH kroz program „Pregledaj, progledaj“ nastavlja preventivne preglede djece rođene 2022. godine, s ciljem otkrivanja slabovidnosti prije polaska u školu.