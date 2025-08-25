Tajfun Kajiki prijeti Vijetnamu, evakuisano više od 300.000 ljudi

Ali Huremović

Vijetnam je započeo masovnu evakuaciju stanovništva iz priobalnih područja zbog nadolaska tajfuna Kajiki, koji prijeti centralnom dijelu zemlje vjetrovima jačine do 140 kilometara na sat.

Riječ je o petom tajfunu koji je ove godine pogodio Vijetnam, a trenutno se kreće iznad Tonkinškog zaljeva, gdje podiže talase visoke i do 9,5 metara. Vlasti su saopćile da je planirana evakuacija više od 325.000 ljudi iz pet obalnih provincija, a većina njih je premještena u škole i javne objekte prilagođene kao privremena skloništa.

Ljudi pronalaze utočište u Pokrajinskoj gimnazijskoj dvorani Nghe An u gradu Vinh, provincija Nghe An, 25. augusta 2025. godine, prije nego što tajfun Kajiki stigne do Vijetnama.Nhac Nguyen/AFP/Getty Images
Ljudi pronalaze utočište u Pokrajinskoj gimnazijskoj dvorani Nghe An u gradu Vinh, provincija Nghe An, 25. augusta 2025. godine, prije nego što tajfun Kajiki stigne do Vijetnama. (Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Grad Vinh, jedan od prvih na udaru oluje, već je tokom noći ostao pod vodom. Ulice su ujutro bile puste, trgovine i restorani zatvoreni, a vlasnici su na ulaze postavljali vreće s pijeskom. Do ranih jutarnjih sati iz regije je izmješteno gotovo 30.000 stanovnika, dok je na terenu angažovano 16.000 pripadnika vojske.

Zbog nevremena zatvorena su dva domaća aerodroma, a svi ribarski brodovi povučeni su u luke.

Nikada nisam doživio tajfun ovakvih razmjera u našem gradu – izjavio je 66-godišnji Le Manh Tung, smješten u sportskoj dvorani u Vinhu zajedno s ostalim evakuisanim porodicama.

