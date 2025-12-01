Televizija Slon danas slavi 20. rođendan

Prije 20 godina, naša televizijska kuća započela je emitovanje redovnog programa. Bio je to hrabar i odlučan korak, napravljen uz veliki entuzijazam menadžmenta i uposlenika televizije Slon Extra.

Dvije decenije kasnije, još uvijek smo tu – na malim ekranima, donoseći gledateljima najnovije informacije, zabavne i edukativne sadržaje.

Vrijeme je prošlo brzo, ali svaki trenutak obilježila je posvećenost i strast prema medijskoj industriji.

Od skromnih početaka do značajnih dostignuća, naš put bio je ispunjen izazovima, ali i izuzetnim uspjesima.

Kroz svaki novi program i svaki projekat rasli smo i razvijali se, prateći tehnološke trendove i neprestano unapređujući kvalitet našeg sadržaja.

Ostajemo vjerni gledaocima

Uvjereni smo da su zahvaljujući našim vjernim gledaocima sve ove godine bile uspješne i vrijedne.

S ponosom se prisjećamo važnih trenutaka koje smo zajedno prošli – od ekskluzivnih intervjua i specijalnih emisija, do predstavljanja talenata i umjetnika. Televizija je uvijek bila prostor gdje su se oblikovali najznačajniji momenti naše zajednice.

Naša posvećenost novinarstvu, kulturi, obrazovanju i zabavi ostala je temelj svakog sadržaja koji stvaramo.

Danas, kada obilježavamo 20. rođendan, gledamo unaprijed s još većim entuzijazmom.

Pred nama su novi izazovi, ali i mnogo novih ideja koje će nas nastaviti inspirisati.

Naš cilj ostaje isti: biti vaša prva destinacija za najnovije vijesti, najkvalitetnije zabavne sadržaje i najinspirativnije priče.

Zahvaljujemo svim gledaocima, saradnicima i partnerima što su bili uz nas tokom svih ovih godina. Bez vas, ovaj jubilej ne bi bio moguć. Radujemo se nastavku zajedničkog putovanja i trenucima koji tek dolaze!

Svakim danom sve više potvrđujemo ono što smo zacrtali prije 20 godina – biti SLOBODAN, LOJALAN, ODGOVORAN i NEZAVISAN medij.

Srećan 20. rođendan našoj televiziji!