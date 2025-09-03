/VIDEO/ Dnevnik TV Slon Crno i Bijelo – Događaji koji su obilježili prvu srijedu u septembru

Ukoliko ste propustili dnevnik TV Slon Crno i Bijelo na programu od 18:30 sati, vijesti možete pogledati i na linku

Između ostalog, iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo da je prekinuta blokada domaćih prevoznika nakon postignutog dogovora s Vladom Federacije BiH, dok je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo pritvor za maloljetnika osumnjičenog za pokušaj ubistva vršnjaka.

Emir Selimović se pred Kantonalnim sudom u Tuzli izjasnio da nije kriv za ubistvo supruge i djeteta, a u ponovljenom postupku Miki König osuđen je na 14 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu.

U Bukinju je opljačkana kockarnica iz koje je ukradeno 75.000 KM, a uhapšeno je pet osoba, dok je SIPA na granici kod Gradiške zaplijenila heroin i kokain i uhapsila dva strana državljanina.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u proceduru izmjene Zakona o PIO, a Vlada Federacije BiH produžila je odluku o ograničenju cijena osnovnih proizvoda do kraja godine.

U Doboj Istoku i Teočaku realizuju se projekti vodoprivrede vrijedni skoro 580 hiljada maraka, dok je u Tuzli održan sastanak o jačanju saradnje s Francuskom i izučavanju jezika u školama.

UKC Tuzla predstavio je novu proceduru liječenja aneurizme aorte, a Zavod za javno zdravstvo FBiH potvrdio je da ove godine nije bilo slučajeva antraksa kod ljudi.

Na kraju, izdvajamo da košarkaška reprezentacija BiH sutra od 14 sati igra odlučujuću utakmicu Eurobasketa protiv Gruzije.