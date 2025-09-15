Teniska reprezentacija BiH poražena od Ekvadora

Ali Huremović
Davis Cup: BiH poražena od Ekvadora nakon drame u Quitu

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Ekvadora rezultatom 3:2 u meču prve svjetske grupe Davis Cupa, koji je odigran u Quitu.

Prvog dana takmičenja Damir Džumhur donio je početno vodstvo našoj reprezentaciji nakon što je savladao Andresa Andradea sa 7:6, 6:1. Međutim, Ekvador je izjednačio u drugom meču, u kojem je Nerman Fatić poražen od Alvara Guillen Meze sa 6:4, 7:6.

Bosna i Hercegovina je ponovo povela zahvaljujući igri parova, u kojoj su Mirza Bašić i Nerman Fatić upisali pobjedu protiv Gonzala Escobara i Diega Hidalga sa 7:6, 7:6. Ipak, domaći tim je uzvratio – Guillen Meza je bio bolji od Džumhura sa 6:2, 6:1, čime je donio izjednačenje na 2:2.

U odlučujućem petom meču mladi Andrej Nedić pružio je snažan otpor, ali je Andrade slavio sa 1:6, 6:3, 6:2, čime je Ekvador osigurao ukupnu pobjedu.

