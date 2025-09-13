Davis Cup: Bh. teniseri danas protiv selekcije Ekvadora

RTV SLON

Najbolji teniseri Bosne i Hercegovine danas i 14. septembra igraju meč Prve svjetske grupe Davis Cupa protiv selekcije Ekvadora.

Reprezentacija BiH u sastavu Damir Džumhur, Nerman Fatić, Andrej Nedić, Mirza Bašić i Tomislav Brkić, pod vodstvom selektora Zorana Zrnića, već nekoliko dana trenira u Quitu kako bi se prilagodila specifičnim uslovima i u optimalnoj formi dočekala susrete.

Prvi meč za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Davis Cup duelu protiv Ekvadora odigrat će Damir Džumhur, a njegov protivnik biće Andres Andrade. Susret je zakazan za 18 sati po vremenu u BiH. Istog dana na teren izlazi i Nerman Fatić, koji će snage odmjeriti s Alvarom Guillenom.

Program se nastavlja u nedjelju, kada će dubl činiti Mirza Bašić i Nerman Fatić, a naspram njih biće ekvadorski par Gonzalo Escobar i Diego Hidalgo. Ako nakon toga još uvijek ne bude odlučen pobjednik, u četvrtom meču Džumhur bi igrao protiv Guillena, dok bi u eventualnom petom duelu Fatić igrao protiv Andradea.

Pobjeda protiv domaće selekcije značila bi plasman u kvalifikacije za ulazak među 16 najboljih reprezentacija svijeta, koje su na rasporedu u februaru 2026. godine.

Svi mečevi biće emitovani uživo na programu BHRT-a.

pročitajte i ovo

Vijesti

Popularna funkcija ChatGPT-ja sada besplatno dostupna svim korisnicima

Istaknuto

Eurobasket: Turska deklasirala Grčku i zakazala finale protiv Njemačke

Vijesti

ZEPS 2025 donosi Dječiji dan: Biznis kroz igru za najmlađe

Istaknuto

Saobraćaj otežan: Mokri kolovozi i odroni širom BiH

Istaknuto

Vremenska prognoza: U Tuzli danas vedro i toplo vrijeme

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]