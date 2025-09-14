Džumhur donio pobjedu protiv Ekvadora, Fatić poražen

Teniska reprezentacija Ekvadora izjednačila je protiv Bosne i Hercegovine na 1:1 u okviru Prve svjetske grupe Davis Cupa.

Jučer je na startu dana Damir Džumhur savladao Andradea sa 2:0 i donio prednost BiH, no u večernjem meču Nerman Fatić poražen je od Alvara Guillena Meze rezultatom 0:2.

Prvi set izgubio je 4:6, a u drugom, iako je vodio 5:2, doživio je pad u igri i set završio 6:7 u korist protivnika.

Danas je na rasporedu dubl Mirze Bašića i Nermana Fatića protiv Ekvadoraca Gonzala Escobara i Diega Hidalga, nakon čega slijedi duel Damira Džumhura i Meze, a eventualni peti meč donijet će okršaj Fatića i Andradea.