Tera Trans otkazao međunarodne polaske prema Sloveniji i Austriji

Prevozničko preduzeće Tera Trans iz Tuzle obavijestilo je putnike da su zbog pooštravanja uslova ulaska mobilnih radnika, odnosno vozača, na teritoriju Evropske unije mogući zastoji i problemi u održavanju međunarodnih autobusnih linija.

Kako su naveli iz ove kompanije, novi režim ulaska u EU povezan je sa strožom kontrolom pravila boravka vozača na teritoriji država članica, što utiče na redovno odvijanje saobraćaja.

Zbog ovih okolnosti otkazan je polazak na liniji Tuzla – Ljubljana – Klagenfurt – Villach koji je bio planiran za petak, 20. marta 2026. godine, kao i povratni polazak iz Villacha, Klagenfurta i Ljubljane predviđen za subotu, 21. marta.

Iz kompanije Tera Trans navode da putnici sve dodatne informacije o stanju i režimu održavanja međunarodnih linija mogu dobiti putem telefona 035 279 160 i 062 070 544.

Putnicima su se zahvalili na razumijevanju i poručili da će ih blagovremeno obavještavati o eventualnim promjenama u redu vožnje.