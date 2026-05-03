Tri godine od tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar” u Beogradu

Sutra, 3. maja 2026. godine, navršavaju se tri godine od tragedije u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu, u kojoj je 2023. godine stradalo deset osoba.

Obilježava se odišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” kada je maloljetni K.K.(13) ubio deset osoba, devetoro djece i zaštitara škole. Također, ranjeno je nekoliko učenika i nastavnica historije.

Komemorativni program bit će održan ispred škole i u parku Tašmajdan. Prema najavama, dio Ulice kralja Milutina bit će “prostor tišine”, a građani će od 8:40 do 20:00 sati moći odati počast nastradalima upisivanjem u knjigu sjećanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća.

Očekuje se mirno okupljanje porodica, prijatelja, učenika i građana, uz pojačano prisustvo policije radi očuvanja javnog reda i mira.

U tragediji u OŠ “Vladislav Ribnikar” stradali su učenici i radnik obezbjeđenja škole. Događaj je duboko potresao Srbiju, region i širu javnost.