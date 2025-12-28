Tri zemlje Balkana pokreću zajedničku proizvodnju borbenog oklopnog vozila

Hrvatska, Albanija i Kosovo započinju zajednički projekat u oblasti odbrambene industrije, koji uključuje razvoj i proizvodnju oklopnog vojnog vozila pod nazivom „Shota“, potvrđeno je nakon izjava zvaničnika i potpisivanja sporazuma o saradnji, prenosi BiznisInfo.ba.

Riječ je o prvom regionalnom projektu ove vrste u kojem Hrvatska, Albanija i Kosovo udružuju kapacitete u razvoju i proizvodnji vojne opreme, s ciljem jačanja domaće industrije i smanjenja zavisnosti od uvoza.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Kosova Ejup Maqedonci potvrdio je da je planirano da se oklopno vozilo „Shota“, koje je razvijeno u Albaniji, proizvodi i na Kosovu. Kako je naveo, riječ je o dijelu šireg sporazuma o odbrambenoj saradnji između Kosova, Albanije i Hrvatske, potpisanog u martu ove godine, koji predviđa zajedničke projekte u oblasti vojne industrije, obuke i razvoja kapaciteta.

„Mogu reći da smo se u principu dogovorili o zajedničkom razvoju vozila ‘Shota’, koje je dizajnirano u Albaniji, a proizvodit će se u Albaniji i na Kosovu. Trenutno smo u fazi razgovora, ali očekujemo da sve bude formalizovano bilateralnim sporazumom“, izjavio je Maqedonci u emisiji „60 minuta“ na KTV-u.

Prema njegovim riječima, namjera je da se u projekat uključi i Hrvatska, kako bi se proizvodnja odvijala u sve tri zemlje. „Dogovor je da se jedan dio proizvodnje realizuje na Kosovu, jedan u Albaniji, a jedan u Hrvatskoj, s ciljem da se vozilo koristi za potrebe oružanih snaga ovih zemalja, ali i za izvoz“, naveo je.

„Shota“ je oklopno vojno vozilo tipa MRAP, namijenjeno prevozu vojnika u rizičnim zonama, zaštiti od mina i improvizovanih eksplozivnih naprava, te djelovanju u taktičkim i mirovnim misijama. Vozilo je razvila albanska kompanija, a regionalna saradnja predviđa širenje proizvodnje i zajednički nastup na tržištu.

Sporazum između Hrvatske, Albanije i Kosova ima za cilj jačanje domaće vojne industrije, zajednički razvoj vojne opreme, razmjenu tehnologije i znanja, kao i povećanje interoperabilnosti oružanih snaga. U tom kontekstu, Hrvatska bi mogla imati značajnu ulogu zahvaljujući iskustvu u vojnoj industriji i logistici.

Projekat ima i širi geopolitički i ekonomski značaj, jer doprinosi jačanju regionalne sigurnosne saradnje, otvara mogućnosti za izvoz vojne opreme i podstiče razvoj domaće industrije u vrijeme kada evropske zemlje sve više ulažu u vlastite odbrambene kapacitete.

Prema dostupnim informacijama, naredni koraci uključuju definisanje proizvodnih kapaciteta, potpisivanje dodatnih tehničkih sporazuma i početak konkretnih proizvodnih faza. Ukoliko planovi budu realizovani, „Shota“ bi mogla postati prvi zajednički vojno-industrijski proizvod zemalja regiona.