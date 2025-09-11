Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv Ahmeda Kastratija

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Ahmeda Kastratija (28) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, a u vezi s događajem od 21. juna 2025. godine u jednom tuzlanskom ugostiteljskom objektu, kada je Saši Vilušiću nanio povrede koje su dovele do smrtnog ishoda 10. jula. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje.

U optužnici je tužilac predložio da se Kastratiju odredi pritvor, pozivajući se na odredbe Zakona o krivičnom postupku FBiH koje predviđaju da postoje naročite okolnosti da bi osumnjičeni puštanjem na slobodu mogao ponoviti krivično djelo. Tužilaštvo je navelo da Kastrati ima sklonost nasilju, da je protiv njega u toku još jedna istraga za teško povređivanje, te da se radi o posebno teškom djelu počinjenom u objektu u kojem je bilo prisutno više osoba, što je izazvalo uznemirenje javnosti.

Prema optužnici, Kastrati je prišao Vilušiću s leđa nakon njegovog sukoba s drugom osobom, te ga iznenada povukao za rame i udario snažnim udarcem šakom u predjelu oka. Od udarca je Vilušić izgubio svijest, pao na pod i zadobio povrede glave i mozga koje su bile smrtonosne.

Podsjećamo, Kantonalni sud u Tuzli je 9. septembra odbio prijedlog Tužilaštva da se Kastratiju produži pritvor tokom istrage, nakon čega je on pušten na slobodu. Međutim, 10. septembra, po nalogu Tužilaštva, Kastrati je ponovo lišen slobode, ispitan, a potom je protiv njega podignuta optužnica uz novi prijedlog za određivanje pritvora, saopćeno je.